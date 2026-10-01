ضربة جديدة لسلاح الجو الأوكراني.. مقتل طيار وتحطم ميج 29 في المعارك

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس عن مقتل طيار وتحطم مقاتلة من طراز "ميج 29" خلال المعارك الدائرة ضد القوات الروسية في إحدى المناطق التي لم تفصح عنها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان : "قُتل مدافع أوكراني آخر أثناء أداء واجبه القتالي في 1 أكتوبر 2026، وكان الطيار يقود مقاتلة من طراز 'ميج-29' وينفذ ضربات صاروخية وبالقنابل ضد القوات الروسية على أحد محاور الجبهة".

وأضاف البيان "أثناء تنفيذ المهمة القتالية، أصيبت الطائرة بصاروخ معادٍ؛ ورغم تمكن الطيار من القفز منها، إلا أنه -للأسف- لم ينجُ".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن طائرتين روسيتين مسيرتين أصابتا جسراً رئيسياً يربط بين شرق كييف وغربها.

وشنت روسيا هجمات واسعة النطاق ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية، مستهدفة منشآت رئيسية في كييف ومدن رئيسية أخرى في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد أحد أكبر الهجمات على الطاقة منذ أشهر.