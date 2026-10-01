رئيس جامعة بنها: مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية يعزز الهوية الوطنية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة بكليتي الآداب والتجارة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على حضور الطلاب وانتظام المحاضرات داخل القاعات.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أمجد حجازي، عميد كلية الآداب، والدكتور مجدي مليجي، عميد كلية التجارة، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجولة، التقى الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب داخل القاعات، مؤكدا أهمية مشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية أو العلمية، إلى جانب أنشطة الجوالة والمعسكرات.

وأكد " الجيزاوي " أن الأنشطة الطلابية تمثل استثمارا حقيقيًا في شخصية الطالب، لما لها من دور في بناء الشخصية القيادية، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل.

حوار الطلاب



كما أجرى رئيس الجامعة حوارا مفتوحا مع الطلاب حول الشأن العام المصري، بهدف تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي لديهم، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه الدولة تتطلب وعيا حقيقيا وإدراكا لما يدور من حولهم، مع ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية.

وحذر "الجيزاوي" الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، مشددا على أهمية بناء الوعي والتحقق من المعلومات قبل تداولها، باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الشباب والمجتمع.

وأكد رئيس جامعة بنها ضرورة المشاركة الإيجابية في بناء الدولة، وتعزيز ثقافة التطوع وجعلها أسلوب حياة داخل الجامعة وخارجها، إلى جانب المشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمساهمة في جهود التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء متميزين لمصر في الداخل والخارج.

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن ما ينعم به المجتمع والجامعات من استقرار يأتي في ظل جهود وتضحيات مستمرة، مؤكدًا أن دور الشباب يتمثل في الحفاظ على هذا الاستقرار من خلال العمل الجاد والتميز العلمي والمشاركة الإيجابية.

وفي سياق متصل، شارك رئيس الجامعة الطلاب في عدد من الأنشطة، من بينها أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم وتمكين الطلاب وتعزيز رسالة الجامعة المجتمعية.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي عددا من المراكز والوحدات الجاري تطويرها بكلية التجارة، ومن بينها مركز المحاكاة للبورصة والبنوك ومركز الدراسات التجارية، موجهًا بأهمية الاستغلال الأمثل لهذه المراكز لخدمة الطلاب، والاستفادة من إمكاناتها في تنمية مهاراتهم، مع الحفاظ على استدامتها وتطويرها.