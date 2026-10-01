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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تحصد المراكز الأولى في منافسات الجوالة بأسبوع شباب الجامعات

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصد الجامعة المراكز الأولى في منافسات الجوالة، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الماضى ، بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا.


وهنأ رئيس جامعة بنها الطلاب الفائزين بمناسبة حصولهم على المراكز الأولى في منافسات الجوالة، متمنيًا لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الشبابية والطلابية.

وأكد " الجيزاوي" حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في مختلف المجالات، والعمل على اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها، باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف من خلال هذا الدعم إعداد طلاب قادرين على المشاركة الفاعلة في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز قدراتهم على المنافسة والتميز في مختلف المجالات.

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