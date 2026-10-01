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الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، المقدمة من نقابة أطباء مصر برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء.

ومن المقرر أن يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع اللائحة، ويقوم بإرسال رأيه بشأنه إلى نقابة الأطباء، قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في 9 أكتوبر الجاري، لبحث إقرار اللائحة.

ويتضمن المشروع عددًا من الضوابط المنظمة لظهور الأطباء في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من بينها الالتزام بتعريف الطبيب بنفسه وبصفته المهنية وتخصصه العام والدقيق، وعدم استغلال الظهور الإعلامي في الترويج لمصالح شخصية أو لجهة أخرى، أو الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوي على تضارب مصالح، وكذلك عدم الإساءة إلى سمعة المهنة أو الزملاء أو المؤسسات الطبية، وعدم استخدام الظهور الإعلامي للإعلان عن تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة أو تقديم ادعاءات مضللة للجمهور.

كما تحظر اللائحة تقديم معلومات طبية مضللة أو غير دقيقة، أو الترويج لعلاجات ونتائج غير مثبتة علميًا، أو الادعاء بتحقيق قدرات علاجية غير مؤكدة، إلى جانب حظر الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسميًا من الجهات المختصة.

كذلك تؤكد اللائحة على حماية سرية المعلومات الطبية وخصوصية المرضى، إذ تحظر نشر أو تداول أي بيانات أو صور أو معلومات طبية تتعلق بهم إلا بموافقة كتابية صريحة منهم أو في الحالات التي يجيزها القانون، وكذلك حظر استغلال الأطفال في أي محتوى دعائي أو إعلامي طبي، مع الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الأطفال.

كما تمنع اللائحة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي وسائل رقمية حديثة لإنشاء أو تعديل أو نشر محتوى مرئي أو صوتي أو رقمي يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة بما قد يؤدي إلى خداع الجمهور أو الإيهام بوقائع غير حقيقية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز لائحة جديدة مشروع لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء نقابة أطباء مصر

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