"الأعلى للإعلام": مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية بمناسبة مباراة مصر وأنجولا غدًا

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية استثنائيًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، لمتابعة وتحليل أحداث المباراة.

يأتى ذلك بمناسبة إقامة مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026..