أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية ومروة ناجي يختتمان فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية» بحفل موسيقي على المسرح الكبير

اختُتمت فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، بحفل فني مميز احتضنه المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وأحيته أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو شادي عبد السلام، بمشاركة الفنانة مروة ناجي، في ليلة موسيقية احتفت بجمال وتنوع التراث الغنائي المصري والعربي.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث قدمت الأوركسترا مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية التي ارتبطت بوجدان الجمهور، في أداء موسيقي جمع بين الرؤية الأوركسترالية وروح الأغنية العربية الأصيلة، ليأتي الحفل امتدادًا فنيًا لفكرة المؤتمر وما يطرحه من رؤى حول الهوية وملامحها الثقافية والفنية.

تفاعل كبير من الجمهور

وتألقت الفنانة مروة ناجي خلال الحفل بمجموعة من الأغاني المميزة، من بينها «أما براوة» و«ألف ليلة وليلة» و«سيرة الحب» و«أنت عمري» و«عيون القلب»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي شاركها الغناء في عدد من الأعمال التي شكلت جزءًا من الذاكرة الموسيقية العربية.

كما عكست مشاركة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو شادي عبد السلام اهتمام المكتبة بدعم المواهب الموسيقية الشابة، وإتاحة المجال أمامها لتقديم أعمال فنية رفيعة المستوى على أحد أهم المسارح الثقافية في الإسكندرية.

وجاء الحفل ليشكل ختامًا فنيًا يليق بفعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه الفنون والموسيقى في التعبير عن الهوية الثقافية، وحفظ الذاكرة الفنية، وإعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة برؤية موسيقية معاصرة.