جامعة الإسكندرية تشارك في حفل تخرج برنامج الشباب الأفريقي للتنمية

شاركت جامعة الإسكندرية في حفل تخرج الدفعة الرابعة عشرة من برنامج الشباب الإفريقي للتنمية، الذي نظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم وتمكين الشباب الإفريقي، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي مع دول القارة، وتعزيز حضورها الدولي والإفريقي، بما يسهم في بناء جسور مستدامة للتعاون بين مصر وأشقائها في إفريقيا.

مثّل جامعة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون التدويل والفروع الدولية.

شهدت الاحتفالية حضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير ويتش موركل موبيا، سفير جمهورية ناميبيا، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والسيدة هبة الرفاعي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة، والدكتورة ريهام عبد الحميد، مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، إلى جانب عدد من المشاركين والخريجين من الشباب الإفريقي.

التزام الدولة المصرية بالتعاون مع الدول الإفريقية

وأكد السفير محمد كريم شريف التزام الدولة المصرية بالتعاون مع الدول الإفريقية والاستثمار المباشر في شباب القارة الإفريقية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم، وتمكين الشباب من الحصول على أفضل فرص التعليم وتنمية المهارات، مؤكدًا أن مستقبل القارة يعتمد بشكل كامل على قدرات شبابها.

وفي كلمتها نيابة عن الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أكدت الدكتورة جيهان جويفل اعتزاز جامعة الإسكندرية بدورها في دعم وتمكين الشباب الإفريقي وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع دول القارة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتطوير التعليم وتنمية المهارات لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودعم أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063.

وأكدت استمرار الجامعة في أداء دورها كجسر للتواصل والتبادل العلمي وبناء القدرات مع الدول الإفريقية، مهنئة خريجي الدفعة الرابعة عشرة، وداعية إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من علم ومهارات في خدمة مجتمعاتهم وتعزيز التعاون والصداقة بين مصر ودولهم.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن فخره بالمستوى الذي وصل إليه شباب الخريجين الأفارقة وقدرتهم على مواجهة التحديات والنجاح في مختلف المجالات، مؤكدًا دور مكتبة الإسكندرية كمنصة ثقافية وعلمية لتشارك الأفكار والآراء والخبرات، وإعداد الخريجين لسوق العمل المستقبلي والتسلح بالمهارات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل وبناء مستقبل واعد لمجتمعاتهم المحلية.