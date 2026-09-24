فابيان رويز يعلنها صراحة: لماذا لا أحلم بالكرة الذهبية؟

رفع الإسباني فابيان رويز، نجم وسط باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا، سقف طموحاته بشأن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أن التتويج بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم يظل حلمًا مشروعًا بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه على المستويين الجماعي والفردي.

فابيان رويز يضع الكرة الذهبية ضمن أهدافه

وفي ظل احتدام المنافسة مبكرًا على الجائزة، مع وجود أسماء بارزة مثل لامين يامال وكيليان مبابي وهاري كين ورودري وعثمان ديمبيلي، ظهر اسم فابيان رويز ضمن دائرة المنافسين، خاصة بعد الموسم الحافل الذي عاشه مع باريس سان جيرمان والمنتخب الإسباني.

وخلال حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية، سُئل فابيان عن إمكانية تتويجه بـ الكرة الذهبية، ليجيب بثقة: «لماذا لا نحلم بها؟».

وأوضح نجم باريس سان جيرمان أن الموسم الحالي يمثل محطة مهمة في مسيرته، قائلًا: «الحقيقة هي أنني على مستوى الفريق، كنت اللاعب الأكثر فوزًا بالألقاب، أعتقد أنها سبعة ألقاب في السنوات الأخيرة، أنا سعيد جدًا بهذا الموسم وبما حققته، أشعر بأهميتي في باريس سان جيرمان ومع المنتخب الوطني، وهذا مهم لأي لاعب».

وأضاف: «الكرة الذهبية لقب رائع، شيء يتمنى كل لاعب الفوز به، أن يتحدث الناس عني يسعدني، وأن يتم تقدير جهودي. سأحاول إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن، ولم لا أحلم بذلك؟ لن أكذب عليكم، جميع اللاعبين يحبون أن يتم تقديرهم على جهودهم، تمامًا مثل أي مهنة أخرى».

فابيان: المهاجمون ليسوا وحدهم في سباق الكرة الذهبية

ويرى فابيان رويز أن معايير الجوائز الفردية شهدت تغيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد مرتبطة فقط بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعبون، مستشهدًا بتتويج مواطنه رودري بالجائزة عام 2024، وقبله الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال لاعب باريس سان جيرمان: «في السنوات الأخيرة، باتت المراكز الأخرى تحظى بأهمية وقيمة كبيرتين، وهو أمر بالغ الأهمية في رأيي».

وتابع: «الفريق يتكون من 11 لاعبًا، بمن فيهم البدلاء، وأعتقد أن المدافع أو حارس المرمى لا يقل أهمية عن المهاجم. هذا أمر مهم لعالم كرة القدم، وخاصة للاعبين الشباب، أن ينظروا أيضًا إلى المراكز الأخرى، لا إلى تسجيل الأهداف فقط».

واختتم حديثه عن هذه النقطة قائلًا: «تُحسم المباريات بتسجيل الأهداف، لكن الفوز في النهاية هو جهد الفريق بأكمله».

إشادة بزميله عثمان ديمبيلي

وتحدث فابيان أيضًا عن زميله في باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأخيرة، والذي كان لاعب الوسط شاهدًا على تتويجه بالجائزة.

وقال فابيان عن ديمبيلي: «عثمان شخص ودود للغاية، ودائمًا ما يقول إن العمل الجماعي هو مفتاح الجوائز الفردية، وأنه لولا مساعدة فريقه لما كان ليحقق ذلك، لقد استحقها بجدارة».

وأكد فابيان أن جميع اللاعبين الموجودين ضمن قائمة المرشحين الثلاثين يستحقون التواجد فيها، قائلًا إن كل اسم «موجود لسبب وجيه»، وإن هناك لاعبين قدموا موسمًا رائعًا.

ورغم ذلك، كشف عن أمنيته الخاصة بشأن الجائزة قائلًا: «إذا فاز أحد زملائي في غرفة الملابس، فسيكون ذلك أفضل بكثير».

إنريكي ودي لا فوينتي وراء تألق فابيان

ولعب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، ولويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، دورًا مهمًا في الموسم المميز الذي قدمه فابيان رويز.

وكان فابيان لاعبًا أساسيًا مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم للأندية، كما يمتلك رقمًا مميزًا مع المنتخب الإسباني، بعدما خاض 50 مباراة دولية دون هزيمة.

وعلق اللاعب الإسباني على هذا الرقم مازحًا: «أحيانًا لا أريد أن أقولها بصوت عالٍ حتى لا أكسر هذه السلسلة، لكن نعم، 50 مباراة مع المنتخب دون خسارة، دعونا نأمل أن تستمر لفترة أطول».

وأضاف: «سيكون ذلك جيدًا لي، ولكن قبل كل شيء للمنتخب الوطني».

رسالة امتنان لمدرب إسبانيا

واختتم فابيان حديثه بالتأكيد على تقديره للمساندة التي حصل عليها من مدربيه وزملائه، مستعيدًا التصريح الشهير للمدرب لويس دي لا فوينتي عنه قبل بطولة يورو 2024، عندما قال: «لو لم يكن اسمه فابيان، لكان أكثر شهرة».

ورد لاعب باريس سان جيرمان قائلًا: «لطالما قلتها، أنا سعيد بالمودة التي أراها من الناس، وأحظى بتقدير من يهمونني والمقربين مني».

وأضاف: «مدرباي وزملائي في الفريق، هذا هو الأهم بالنسبة لي، أولئك الذين أقضي معهم كل يوم، تقدير المرء لعمله أمر جميل دائمًا».