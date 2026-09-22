قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي: أفتخر بجذوري الإفريقية.. وأتمنى إهداء الكرة الذهبية للقارة

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن علاقته الخاصة بالقارة الإفريقية، مؤكدًا أن أصوله وجذوره تمثل جزءًا أساسيًا من هويته والقيم التي نشأ عليها، وذلك بالتزامن مع وجوده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول».

وأكد مبابي، خلال تصريحات لإذاعة «RFI»، أن ارتباطه بإفريقيا لم يتأثر بنشأته في فرنسا، موضحًا: «نشأت دائمًا في كنف الثقافة الإفريقية، ورغم أنني وُلدت في فرنسا وعشت فيها طوال حياتي ومسيرتي، فإنني لم أنفصل يومًا عن جذوري وأصولي الإفريقية، لأنها جزء من القيم التي تربيت عليها».

وأشار النجم الفرنسي إلى زيارته الأخيرة للكاميرون، موضحًا أن البلد يمثل جزءًا من ذكريات طفولته، وقال: «عدت مؤخرًا إلى الكاميرون، وهو مكان اعتدت زيارته خلال طفولتي، وقضيت هناك أوقاتًا رائعة للغاية».

وأضاف مبابي أنه يشعر بحفاوة كبيرة في كل زيارة يقوم بها إلى القارة، قائلًا: «في كل مرة أزور فيها إفريقيا أحظى باستقبال مميز، وأشعر دائمًا بمحبة الناس لي، وهو أمر أقدّره كثيرًا».

وعن موقفه من الدعم الإفريقي في سباق الكرة الذهبية، وجه مبابي رسالة شكر إلى جماهير القارة، مؤكدًا أن هذا الارتباط يمنحه شعورًا خاصًا، وقال: «أود أولًا أن أشكر الجميع على الدعم الذي حصلت عليه طوال السنوات الماضية، فقد شعرت دائمًا بمحبة كبيرة في كل مرة زرت فيها إفريقيا».

واختتم نجم ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على رغبته في التتويج بالجائزة يومًا ما، مضيفًا: «بفضل أصولي الإفريقية، يسعدني أن يربط الناس اسمي بجائزة الكرة الذهبية، وأتمنى أن أفوز بها يومًا ما وأهدي هذا الإنجاز للقارة الإفريقية».

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد تصريحات مبابي اخبار مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

زيادة شقق الإيجار التمليكي 2026.. آخر تفاصيل الحجز والشروط

حقيقة زيادة شقق الإيجار التمليكي 2026.. آخر تفاصيل الحجز والشروط

موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

اليوم الوطني 96.. موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

سكن لكل المصريين 9.. شروط حجز 15 ألف شقة

سكن لكل المصريين 9 .. شروط حجز 15 ألف شقة

بالصور

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد