مبابي: أفتخر بجذوري الإفريقية.. وأتمنى إهداء الكرة الذهبية للقارة

تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن علاقته الخاصة بالقارة الإفريقية، مؤكدًا أن أصوله وجذوره تمثل جزءًا أساسيًا من هويته والقيم التي نشأ عليها، وذلك بالتزامن مع وجوده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول».

وأكد مبابي، خلال تصريحات لإذاعة «RFI»، أن ارتباطه بإفريقيا لم يتأثر بنشأته في فرنسا، موضحًا: «نشأت دائمًا في كنف الثقافة الإفريقية، ورغم أنني وُلدت في فرنسا وعشت فيها طوال حياتي ومسيرتي، فإنني لم أنفصل يومًا عن جذوري وأصولي الإفريقية، لأنها جزء من القيم التي تربيت عليها».

وأشار النجم الفرنسي إلى زيارته الأخيرة للكاميرون، موضحًا أن البلد يمثل جزءًا من ذكريات طفولته، وقال: «عدت مؤخرًا إلى الكاميرون، وهو مكان اعتدت زيارته خلال طفولتي، وقضيت هناك أوقاتًا رائعة للغاية».

وأضاف مبابي أنه يشعر بحفاوة كبيرة في كل زيارة يقوم بها إلى القارة، قائلًا: «في كل مرة أزور فيها إفريقيا أحظى باستقبال مميز، وأشعر دائمًا بمحبة الناس لي، وهو أمر أقدّره كثيرًا».

وعن موقفه من الدعم الإفريقي في سباق الكرة الذهبية، وجه مبابي رسالة شكر إلى جماهير القارة، مؤكدًا أن هذا الارتباط يمنحه شعورًا خاصًا، وقال: «أود أولًا أن أشكر الجميع على الدعم الذي حصلت عليه طوال السنوات الماضية، فقد شعرت دائمًا بمحبة كبيرة في كل مرة زرت فيها إفريقيا».

واختتم نجم ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على رغبته في التتويج بالجائزة يومًا ما، مضيفًا: «بفضل أصولي الإفريقية، يسعدني أن يربط الناس اسمي بجائزة الكرة الذهبية، وأتمنى أن أفوز بها يومًا ما وأهدي هذا الإنجاز للقارة الإفريقية».