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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة.. تأجيل فحوصات فالفيردي بسبب تورم الكاحل

فالفيردي
فالفيردي
إسلام مقلد

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، بعدما تقرر تأجيل إجراء الفحوصات الطبية الإضافية لفيدي فالفيردي، لاعب وسط الفريق، بسبب استمرار التورم بشكل كبير في كاحله الأيسر.

ويترقب الجهاز الفني والطبي في ريال مدريد نتائج الفحوصات المقبلة لتحديد طبيعة إصابة اللاعب الأوروجوياني، بالإضافة إلى مدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

تورم الكاحل يؤجل الفحوصات

وبحسب إذاعة «كوبي»، فضل الجهاز الطبي لريال مدريد الانتظار حتى يتراجع التورم الموجود في كاحل فالفيردي، قبل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة.

ومن المنتظر أن تساعد الفحوصات الجديدة في تحديد مدى خطورة الإصابة، وما إذا كان اللاعب سيكون قادرًا على العودة سريعًا إلى التدريبات والمباريات، أم سيحتاج إلى فترة أطول من العلاج والتأهيل.

إصابة فالفيردي في ديربي مدريد

وتعرض فالفيردي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد، إثر احتكاك مع كانغ-إن لي.

وأثارت اللقطة غضب لاعبي ريال مدريد، الذين طالبوا الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتلتيكو مدريد، إلا أن الحكم قرر عدم احتساب المخالفة التي تستوجب الطرد.

وبعد نهاية المباراة، خضع فالفيردي لفحوصات أولية من جانب الجهاز الطبي لريال مدريد، قبل أن يعلن النادي حاجته إلى إجراء فحوصات إضافية.

ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة فالفيردي

كان ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا، الأحد، بشأن حالة لاعب الوسط الأوروجوياني، جاء فيه:

«بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا فيدي فالفيردي، تم تشخيص إصابته بإصابة بالغة في كاحله الأيسر، تعرض لها خلال مباراة اليوم. سيخضع فالفيردي لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة».

لكن استمرار التورم دفع الجهاز الطبي إلى تأجيل الفحوصات الإضافية، انتظارًا لتحسن حالة الكاحل، قبل اتخاذ قرار بشأن البرنامج العلاجي للاعب.

ضربة جديدة للريال بعد خسارة الديربي

وتأتي إصابة فالفيردي في توقيت صعب بالنسبة لريال مدريد، الذي تلقى خسارة قاسية أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، ليتسع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويترقب ريال مدريد نتائج الفحوصات المقبلة لتحديد موقف فالفيردي من المباريات القادمة، وسط مخاوف من غيابه عن عدد من المواجهات المهمة.

ويمثل فالفيردي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة جوزيه مورينيو، وهو ما يجعل مدة غيابه المحتملة محل اهتمام كبير داخل الفريق، في انتظار الكشف الطبي النهائي عن حجم الإصابة.

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