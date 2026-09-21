من يامال إلى أوديجارد.. أصغر 10 لاعبين شاركوا مع برشلونة وريال مدريد

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال كتابة اسمه في سجلات نادي برشلونة بعدما أصبح أحد أبرز النماذج على سياسة النادي الكتالوني في منح الفرصة للمواهب صغيرة السن ليؤكد أن التألق مع الفريق الأول لا يرتبط دائما بالتقدم في العمر.

ويتصدر يامال قائمة أصغر اللاعبين الذين ظهروا بقميص برشلونة وريال مدريد في القرن الحالي، بعدما حصل على فرصته مع الفريق الأول وهو في عمر لم يتجاوز 15 عاما متفوقا على مجموعة من المواهب التي صنعت لاحقا مسيرات بارزة في كرة القدم الأوروبية.

جابرييل يقترب من أجواء الكلاسيكو

وفي ظل تصدر يامال للمشهد برز اسم الموهبة الإنجليزية جي جي جابرييل لاعب مانشستر يونايتد بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية برشلونة أو ريال مدريد وسط اهتمام متزايد باللاعب البالغ من العمر 15 عاما.

وأشارت تقارير إلى أن جابرييل أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل، كما رفض المشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الأسبوع الجاري، رغم وجود اسمه ضمن قائمة مايكل كاريك لمواجهة برايتون في كأس كاراباو.

كانت مواجهة برايتون قد تمنح اللاعب فرصة تاريخية لدخول قائمة أصغر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، بعدما كان سيخوض اللقاء وهو في عمر 15 عاما و11 شهرا و11 يوما، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت فتح الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله.

وفي حال انتقال جابرييل إلى إسبانيا، سيكون أمامه نموذجان مختلفان لمسار المواهب الشابة، في ظل التاريخ الطويل لبرشلونة وريال مدريد في منح اللاعبين صغار السن فرصة الظهور على أعلى مستوى.

أصغر 10 لاعبين مع برشلونة وريال مدريد

وحسب تقرير نشرته شبكة "Planet Football"، تضم قائمة أصغر اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق الأول لبرشلونة وريال مدريد مجموعة من الأسماء البارزة بينما يظهر لاعب واحد فقط من النادي الملكي ضمن القائمة، وهو النرويجي مارتن أوديجارد.

1- لامين يامال.. 15 عاما و9 أشهر و16 يوما

يحتل لامين يامال صدارة القائمة، بعدما سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في عمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.

وجاءت المشاركة الأولى في أبريل 2023 عندما دفع به تشافي هيرنانديز بديلا في الدقيقة 83 خلال مواجهة ريال بيتيس التي انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة.

ومنذ تلك اللحظة، تحول يامال من موهبة صاعدة إلى أحد أبرز اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية، بعدما أثبت أن ظهوره المبكر لم يكن مجرد مشاركة استثنائية بل بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات.

ولم يتأخر ظهوره الدولي كثيرًا، إذ ارتدى قميص منتخب إسبانيا الأول بعد أقل من أربعة أشهر على مشاركته الأولى مع برشلونة.

وببلوغه 19 عاما، أصبح يامال أحد أبرز النماذج الحديثة على قدرة برشلونة في تصعيد المواهب الصغيرة ومنحها فرصة حقيقية مع الفريق الأول.

2- مارتن أوديجارد.. 16 عاما و5 أشهر و6 أيام

يأتي النرويجي مارتن أوديجارد في المركز الثاني، وهو اللاعب الوحيد من ريال مدريد الذي يظهر في القائمة.

وكان أوديجارد قد بدأ ظهوره مع الفريق الأول لسترومسجودسيت في الدوري النرويجي وهو في عمر 15 عاما و3 أشهر، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في يناير 2015.

وسجل اللاعب ظهوره الأول بقميص الفريق الملكي في نهاية موسم 2014-2015، عندما شارك بديلًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام خيتافي، في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد 7-3.

ورغم مشاركته المبكرة، انتظر أوديجارد حتى 30 نوفمبر 2016 ليخوض أول مباراة له أساسيًا مع ريال مدريد، بعد مرور 679 يومًا على انضمامه للنادي.

3- توني فرنانديز.. 16 عاما و5 أشهر و20 يوما

نشأ توني فرنانديز داخل أكاديمية لاماسيا، بعدما انتقل إلى برشلونة قادما من إسبانيول عام 2018 وهو في العاشرة من عمره.

وحصل المهاجم الشاب على فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في يناير 2025 خلال مواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، قبل أن يشارك في مباراة أخرى مع الفريق الكتالوني.

وبعد ذلك، انتقل اللاعب إلى فينيزيا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، مع احتفاظ برشلونة بخيار إعادة شراء اللاعب.

4- أنسو فاتي.. 16 عاما و9 أشهر و25 يوما

يحتل أنسو فاتي المركز الرابع، بعدما ظهر للمرة الأولى مع برشلونة في أغسطس 2019 أمام ريال بيتيس، وهو في عمر 16 عاما و9 أشهر و25 يومًا.

وأصبح فاتي آنذاك ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك مع الفريق الأول، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم فيسينك مارتينيز بفارق 18 يومًا.

وتصاعدت التوقعات حول فاتي بشكل كبير، خصوصًا بعدما حصل على القميص رقم 10 عقب رحيل ليونيل ميسي، إلا أن سلسلة من الإصابات، وفي مقدمتها إصابة الركبة، أثرت على مسيرته.

وخاض فاتي تجارب على سبيل الإعارة مع برايتون وموناكو، بعد أن كان أحد أبرز المواهب المنتظرة داخل برشلونة.

5- باو كوبارسي.. 16 عاما و11 شهرا و27 يوما

ظهر باو كوبارسي مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة تشافي في يناير 2024، بعدما دخل بديلًا في الشوط الأول لأندرياس كريستنسن خلال مواجهة يونيونيستاس دي سالامانكا في كأس الملك.

ولم يحتج المدافع الشاب إلى فترة طويلة للحصول على مكان أساسي، حيث بدأ مباراة في الدوري الإسباني بعد ثلاثة أيام فقط، وقبل أن يتم عامه السابع عشر.

وسرعان ما انتقل كوبارسي إلى أجواء دوري أبطال أوروبا، وشارك في البطولة بعد فترة قصيرة، قبل أن يلفت الأنظار أمام نابولي ويحصل على جائزة رجل المباراة.

وبعدها بـ10 أيام فقط، جاء ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا، ليواصل كتابة واحدة من أسرع البدايات بين المواهب الصاعدة.

6- بويان كركيتش.. 17 عاما و19 يوما

دخل بويان كركيتش قائمة أصغر لاعبي برشلونة بعدما شارك مع الفريق الأول وهو في عمر 17 عاما و19 يوما محطما الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله ليونيل ميسي.

وجاء ظهوره الأول خلال مواجهة أوساسونا التي انتهت بالتعادل السلبي، وسط توقعات كبيرة بمستقبل استثنائي للاعب خاصة بعد تألقه مع فرق الشباب.

لكن المقارنات المبكرة مع ميسي وضعت اللاعب تحت ضغوط كبيرة وقضى كركيتش أربعة مواسم مع برشلونة قبل الانتقال إلى أندية عدة، من بينها روما وميلان وأياكس وستوك سيتي.

واعتزل اللاعب كرة القدم في سن 32 عاما قبل أن يبدأ العمل داخل برشلونة كمرشد في أكاديمية لاماسيا.

7- جافي.. 17 عاما و24 يوما

سجل جافي ظهوره الأول مع برشلونة وهو في عمر 17 عاما و24 يوما ليحتل المركز السابع في القائمة.

وجاءت مشاركته الأولى أمام خيتافي عام 2021 ليصبح وقتها رابع أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق الأول للنادي الكتالوني.

ولم يتوقف تألق جافي عند مستوى الأندية، إذ تمكن بعد فترة قصيرة من تحطيم رقم تاريخي مع منتخب إسبانيا، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول.

8- مارك مونيزا.. 17 عاما وشهر واحد و26 يوما

ظهر مارك مونيزا مع برشلونة للمرة الأولى في مايو 2009 خلال مواجهة أوساسونا.

وشهدت المباراة حدثًا استثنائيًا للاعب الشاب، بعدما سجل ظهوره الأول بقميص الفريق الأول وحصل على البطاقة الحمراء في اللقاء ذاته، الذي انتهى بخسارة برشلونة بهدف دون رد.

وجاءت المشاركة بعد أن كان برشلونة قد حسم بالفعل لقب الدوري الإسباني، لكن مسيرة مونيزا مع الفريق الأول لم تستمر طويلًا بسبب الإصابات.

ورحل اللاعب عن النادي الكتالوني مجانا عام 2013، لينتقل بعدها إلى ستوك سيتي، قبل أن يواصل مسيرته في أندية أخرى، ويلعب حاليا مع الشحانية القطري.

9- مارك بيرنال.. 17 عاما وشهران و22 يوما

انضم مارك بيرنال إلى أكاديمية برشلونة في سن السادسة، قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول في أغسطس 2024 أمام فالنسيا.

وكان بيرنال ضمن مجموعة من لاعبي أكاديمية النادي الذين حصلوا على فرصة المشاركة أساسيًا خلال تلك الفترة، إلى جانب لامين يامال وباو كوبارسي وتشافي إسبارت.

ويجسد اللاعب سياسة برشلونة في الاعتماد على العناصر التي تتدرج داخل أكاديمية لاماسيا حتى الوصول إلى الفريق الأول.

10- أندريس كوينكا.. 17 عاما و3 أشهر و20 يوما

يختتم أندريس كوينكا قائمة أصغر اللاعبين بعدما ظهر مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال أكتوبر 2024.

وشارك كوينكا كبديل خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة يونغ بويز ليصبح واحدا من أصغر اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة في القرن الحالي.

وخاض اللاعب بعد ذلك تجارب خارج النادي الكتالوني قبل أن ينتقل بصورة نهائية إلى كومو خلال الصيف عقب فترة إعارة قضاها مع سبورتنج خيخون.

وتكشف هذه القائمة عن حضور واضح للمواهب الشابة في تاريخ برشلونة الذي واصل منح لاعبي أكاديميته فرصا مبكرة للظهور مع الفريق الأول، بينما يبقى لامين يامال أحدث الأسماء التي نجحت في تحويل هذه الفرصة إلى مسيرة لافتة.