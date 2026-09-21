قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
الكرملين: لا نهدد أوروبا وعقوبات ترامب غير مجدية.. وألمانيا تراجعت بسبب منع الغاز الروسي
وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة

بزيشيكيان
بزيشيكيان
محمد على

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ما يحول دون مشاركتهم في رحلة هذا الأسبوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن ترامب قوله: "في خطوة عدائية غير مسبوقة من جانب الحكومة الأمريكية، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبعض أعضاء الوفد الرئاسي رفيع المستوى"، كما نشرت وكالة أنباء مهر الخبر، نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة الإيرانية.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المقرر أن يجري محادثات في قطر، وهي وسيط رئيسي في الحرب الأمريكية الإيرانية، قبل أن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الوزير "غادر طهران مساء الأحد متوجهاً إلى نيويورك... وسيتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات حول آخر التطورات في المنطقة".

الإيرانية الرسمية الولايات المتحدة بيزشكيان ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

قراءة القرآن

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

ترشيحاتنا

موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

اليوم الوطني 96.. موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

سكن لكل المصريين 9.. شروط حجز 15 ألف شقة

سكن لكل المصريين 9 .. شروط حجز 15 ألف شقة

رمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

رمضان 2027 .. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد