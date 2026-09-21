أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ما يحول دون مشاركتهم في رحلة هذا الأسبوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن ترامب قوله: "في خطوة عدائية غير مسبوقة من جانب الحكومة الأمريكية، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لبعض أعضاء الوفد الرئاسي رفيع المستوى"، كما نشرت وكالة أنباء مهر الخبر، نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة الإيرانية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المقرر أن يجري محادثات في قطر، وهي وسيط رئيسي في الحرب الأمريكية الإيرانية، قبل أن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الوزير "غادر طهران مساء الأحد متوجهاً إلى نيويورك... وسيتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات حول آخر التطورات في المنطقة".