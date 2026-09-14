ركل وسباب أمام النادي.. القبض على سيدة اعتدت على فرد أمن بأكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا، ظهرت خلاله سيدة وهي تعتدي بالسب والركل على أحد أفراد الأمن الإداري داخل نادٍ بمنطقة أول أكتوبر في الجيزة.





البداية من بوابة النادي





بدأت الواقعة عندما حضرت السيدة إلى أحد الأندية في منطقة أول أكتوبر، وطلبت الدخول عبر إحدى البوابات.





«البوابة للأعضاء فقط»





وأبلغها فرد الأمن بأن البوابة مخصصة لأعضاء النادي فقط، وفقًا للقواعد المنظمة للدخول.





الرد كان بالسب والركل





لكن الموقف تصاعد بشكل مفاجئ، بعدما دخلت السيدة في مشادة مع فرد الأمن، واعتدت عليه بالسب والركل، وفقًا لما ظهر في مقطع الفيديو المتداول