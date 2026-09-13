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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس
عبد العزيز جمال

تشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة معدلات الرطوبة الجوية، وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تمر حاليًا بآخر أيام فصل الصيف، إلا أن تأثيراته الجوية لا تزال واضحة، خاصة مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

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مؤشرات الطقس خلال الأيام الأخيرة من الصيف

وأوضح فهيم أن مؤشرات الطقس خلال الفترة الحالية تؤكد أن «الصيف في أواخره، لكنه ما زال حاضرًا»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، على أن تصل إلى ذروتها يوم الخميس.

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ إلى أن ارتفاع الحرارة لن يكون منفصلًا عن زيادة الرطوبة الجوية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الإحساس الفعلي بحرارة الطقس، رغم اقتراب نهاية فصل الصيف والدخول تدريجيًا في أجواء الخريف.

وأكد فهيم أهمية متابعة التغيرات التدريجية في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة الانتقالية، لا سيما أن الحرارة والرطوبة لهما تأثير مباشر على الأنشطة الزراعية والمحاصيل القائمة، الأمر الذي يتطلب متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

الطقس غدا الإثنين 14 سبتمبر 2026

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدا الإثنين 14 سبتمبر 2026 أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، تتحول إلى حارة ورطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال والحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما قد يزيد الإحساس بالحرارة في بعض المناطق.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.
    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

شبورة كثيفة وتحذيرات لقائدي السيارات

وتشير توقعات الطقس غدا إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ولذلك تستدعي القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح مزيدًا من الحذر، خصوصًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف في بعض المناطق

ومن المتوقع أيضًا ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تعمل هذه السحب على تلطيف الأجواء خلال ساعات الصباح.

كما قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية وفق التوقعات الواردة للحالة الجوية.

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء مساءً

وتشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ومن شأن نشاط الرياح أن يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

فرص أمطار ضعيفة على جنوب البلاد

وتتضمن توقعات الطقس غدا وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، وذلك على مناطق من حلايب وشلاتين وبعض المناطق من جنوب أسوان.

ومن المتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار متقطعة وضعيفة، مع عدم وجود مؤشرات على تأثيرات كبيرة للحالة الجوية على معظم أنحاء البلاد.

تأثير الحرارة والرطوبة على الزراعة

وتكتسب متابعة حالة الطقس أهمية خاصة خلال الفترة الحالية بالنسبة للقطاع الزراعي، في ظل استمرار تأثير درجات الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة على المحاصيل القائمة.

وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ أن التغيرات الجوية خلال نهاية الصيف لا تعني انتقالًا فوريًا إلى أجواء خريفية مستقرة، وإنما تحدث بصورة تدريجية، مع استمرار بعض مظاهر الصيف خلال الأيام الحالية، خصوصًا ارتفاع الحرارة والرطوبة.

ومن المنتظر أن تستمر متابعة تطورات درجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع توقع وصول درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس، قبل أن تتغير الأجواء تدريجيًا مع الاقتراب من نهاية الصيف وبداية فصل الخريف.

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حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتكشف المؤشرات الحالية عن استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا في مناطق واسعة من البلاد، مع اختلاف واضح في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، إذ تظل معدلات الحرارة أعلى بصورة ملحوظة في جنوب الصعيد.

وتبقى القاهرة الكبرى ضمن المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الحرارة مع زيادة الإحساس بها نتيجة الرطوبة، حيث تصل المحسوسة غدًا إلى 37 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد 45 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة.

ومع اقتراب فصل الصيف من نهايته، تظل متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز معلومات المناخ مهمة للتعرف على أي تغيرات جديدة في درجات الحرارة أو الظواهر الجوية، خاصة الشبورة ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

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