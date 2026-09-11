متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟.. الموعد الرسمي لانتهاء الصيف وبدء التوقيت الشتوي

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وعودة التنسيق الزمني الشتوي، يترقب ملايين المواطنين في مصر بشغف موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وفقاً للقانون الرسمي المنظم لذلك، حيث تمثل هذه المرحلة الجديدة تغييراً مباشراً في الروتين اليومي ومواعيد العمل الرسمية، مما يجعل البحث عن التفاصيل الدقيقة ضرورة ملحة لكل باحث عن التنظيم والدقة، ما يساعدنا بدقة على ضبط الساعات وتجنب أي ارتباك في المواعيد أو وسائل المواصلات.

متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

مع انتهاء التوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفق التوقيت الشتوي.



ويمنح هذا التغيير المواطنين ساعة إضافية خلال ليلة الانتقال، فيما يظل عدد ساعات العمل والدراسة كما هو ما لم تعلن الجهات المختصة عن تعديل مستقل في مواعيدها.

هل تتغير الساعة في سبتمبر.. وتأثيرها على مواعيد المدارس والعمل

لا يشهد شهر سبتمبر أي تغيير في التوقيت داخل مصر، إذ يستمر العمل بالتوقيت الصيفي طوال الشهر وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.

وبالتالي، يظل التوقيت الصيفي قائمًا خلال سبتمبر ومعظم شهر أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي في الموعد المحدد قانونًا.

يجب العلم أن تغيير الساعة لا يعني تلقائيًا تغيير مواعيد العمل أو الدراسة، فالمواعيد الرسمية تظل كما تحددها الجهات المعنية، ما لم يصدر قرار منفصل بتعديلها.

سبب تطبيق مصر التوقيت الصيفي

يستهدف نظام التوقيت الصيفي تحقيق استفادة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترة أطول خلال اليوم.

وبانتهاء المدة التي حددها القانون، تعود مصر إلى التوقيت الشتوي، قبل استئناف التوقيت الصيفي في العام التالي.

ضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

- عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، يجب إرجاع الساعة 60 دقيقة.

- الساعة 12:00 منتصف الليل ← تصبح 11:00 مساءً.

- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة غالبًا ما تعدل التوقيت تلقائيًا إذا كان خيار ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا مفعلًا.

- الساعات اليدوية والحائط والسيارات وبعض الأجهزة المنزلية التي تعتمد على الضبط اليدوي تحتاج إلى تعديلها بشكل مباشر.

كما يفضل مراجعة مواعيد الرحلات والحجوزات والاجتماعات والمنبهات، خصوصًا خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتجنب أي ارتباك ناتج عن تغيير التوقيت.

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر

- آخر يوم للتوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.

- بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

- طريقة تغيير الساعة: تأخيرها 60 دقيقة عند منتصف الليل.

- موعد بدء التوقيت الصيفي 2026: الجمعة 24 أبريل 2026.

وبذلك، لا يحتاج المواطنون إلى تغيير ساعاتهم في سبتمبر، وإنما يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الموعد القانوني المحدد في نهاية أكتوبر.