بطاقة 175سريرا.. محافظ قنا يتفقد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح مستشفى قنا الجديدة

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مستشفى قنا الجديدة، للوقوف على آخر الأعمال والتجهيزات تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، في إطار توجهات القيادة السياسية بتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

ومَرَّ محافظ قنا أقسام المستشفى للتأكد من مطابقة التجهيزات الطبية والهندسية لأحدث المعايير، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات لضمان دخول المنظومة الخدمية الجديدة حيز التشغيل الفعلى لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح الببلاوي، أن هذا الصرح الطبي بقوة 175 سرير، يعد إضافة قوية لمنظومة المستشفيات بالقطاع الصحي، مشيدًا بمستوى التصميمات وأعمال التنفيذ، خاصة وأن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الصحة، لا يدخرون جهدًا في توفير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين الطبية بجودة عالية.

ووجه محافظ قنا، الشكر لكل من المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكل القيادات والعمال والمهندسين وكل من شارك في هذا الصرح، الذي يضم المستشفى، أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأسنان، والغسيل الكلوي والعمليات والمناظير والقسطرة والولادة الطبيعية وأقسام الرعاية وحضانات وأشعة ومعامل وبنك دم وصيدلية وكافة الأقسام المختلفة.

وأكد محافظ قنا، بأن المستشفى سيسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى، وتقديم خدمة علاجية تليق بأهالي المحافظة ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي، مشددًا على أهمية الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة التي ستدير هذا الصرح لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة بأعلى كفاءة ومعايير جودة ممكنة.

ولفت الببلاوى، إلى أن المستشفى سيخدم قطاع كبير من الأهالي، في ظل تسهيل أعمال الوصول إليه، من خلال تشغيل مجمع المواقف الجديد، والذي سيسهم في ربط المستشفى بمختلف مناطق المحافظة والمدن المجاورة بسهولة ويسر، إضافة إلى دراسة تخصيص خط سير من قنا الأم حتى المستشفى.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، والدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور محمد فؤاد، مدير مرفق الإسعاف بقنا، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



