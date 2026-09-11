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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جولة ليلية.. محافظ قنا يفاجئ مجمع المواقف ويشدد على حماية المواطنين

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية مساء الخميس، لمتابعة انتظام العمل بموقف الأتوبيس بمجمع المواقف الجديد، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة لركوب السيارات وعدم استغلال المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء هاني الاتربي، مساعد مدير الأمن، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، وأشرف أنور، رئيس مدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية خاصة في الليل، لمنع أي محاولات لزيادة الأجرة بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة توفير خدمات السيرفيس بشكل منتظم لتلبية احتياجات المسافرين وتيسير حركة التنقل.

وأكد الببلاوي، بأنه تم التنسيق مع جهاز مدينة قنا الجديدة، لتوفير 2 ميني باص سعة 25 راكب، لنقل المواطنين في المساء، بالإضافة إلى توفير 60 رخصة جديدة للسيرفيس، بجانب التعريفة الموحدة للتاكسي التي تم تفعليها اليوم وهي من قنا الجديدة إلى غرب قنا الأم بـ 80 جنيهًا والعكس، و60 جنيهًا من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس.

كما استمع محافظ قنا، خلال الجولة إلى آراء بعض المواطنين داخل المجمع، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عن منظومة العمل الجديدة بعد إنشائها لتخفيف التكدس المروري وسط المدينة.

ووجه الببلاوي، بضرورة الاهتمام ومتابعة أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، حال تعرضهم لأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة، وتخصيص أرقام تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام 0963328472 - 0963337291، والخط الساخن 15541 أو إرسال رسالة على واتساب رقم 01283285108.
 



موقف الأتوبيس مجمع المواقف الجديد قنا تخفيف التكدس المروري أخبار قنا

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