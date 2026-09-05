أخبار قنا | ضبط 436 عبوة غذائية ومخصبات زراعية فاسدة.. والعمل تصدر 1104شهادات قياس مهارة خلال أغسطس

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يبحث مع برنامج المنح الصغيرة"GEF"تعزيز التعاون بمشروعات حماية البيئة، ويوجه بدعم الطلاب الفائزين في تحدي القراءة العربي، مدريرية التموين تضبط 136عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق، ومديرية العمل تعلن تعيين 1634مواطنًا وإصدار 1104شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس.





محافظ قنا يبحث مع برنامج المنح الصغيرة"GEF"تعزيز التعاون بمشروعات حماية البيئة



بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع غادة أحمدين، المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية GEF، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعم المشروعات العاملة في مجال البيئة والزراعة وكافة المشروعات التنموية.

واستعرض محافظ قنا، أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، كمشروعات الري بالطاقة الشمسية، والري الحديث، وغيرها لدعم المبادرات المحلية الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.





محافظ قنا يوجه بدعم الطلاب الفائزين في تحدي القراءة العربي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن النهوض بالخدمات الثقافية والتعليمية وبناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى أن دعم الطلاب المتميزين والنوابغ في مختلف المسابقات، مثل مسابقة "تحدي القراءة العربي"، هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تشهد حراكاً تنموياً وثقافياً متكاملاً يستهدف بناء الإنسان والتوسع في شتى القطاعات الخدمية، مشيراً إلى أن مؤسساتنا التنويرية، وفي مقدمتها مكتبة مصر العامة بقنا، تلعب دوراً محورياً في دعم حركة الفكر والابتكار واكتشاف النوابغ من أبنائنا الطلاب.





تموين قنا: ضبط 136عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملة رقابية مكبرة، بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وإدارة المراجعة والحوكمة، وبالاشتراك مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمستلزمات الزراعية منتهية الصلاحية قبل ترويجها وتداولها بالأسواق، شملت ضبط 136 عبوة مواد غذائية متنوعة، وكرتونتين من أسماك الرنجة، بالإضافة إلى 300 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

عمل قنا: تعيين 1634مواطنًا وإصدار 1104شهادات قياس مستوى مهارة خلال أغسطس



واصلت مديرية العمل بمحافظة قنا، جهودها والتي شملت عددًا من المجالات، حيث بلغ إجمالي المسجلين من ذوي الهمم 1317مواطنًا، من بينهم 40 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما بلغ إجمالي المعينين 1634 مواطنًا، من بينهم 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، إنه في مجال علاقات العمل، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الجماعية شكوتين، بينما بلغ عدد شكاوى الفصل 6 شكاوى، تم إحالة 4 منها للقضاء، وتسوية شكوى، وجارٍ بحث شكوى أخرى، كما بلغ عدد شكاوى المطالب 49 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، وتسوية 21 شكوى، وجارٍ بحث 16 شكوى.



