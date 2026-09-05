إصابة ما لا يقل عن 58 شخصًا في إنفجار قاعدة عسكرية ببوليفيا

شهدت قاعدة عسكرية في بوليفيا انفجاراً عنيفاً هز المنطقة، حيث نجا شهود عيان بأعجوبة من الموت بعد أن كانوا على بعد أمتار من موقع الانفجار، وسط حالة من الذعر والفوضى.

وذكرت تقارير إعلامية بوليفية ؛ أن الإنفجار تسبب في إصابة ما لا يقل عن 58 شخصًا منهم 52 مدنيًا وستة عسكريين— بعد انفجار هائل وقع في فوج المدفعية 2 "بوليفار" في فياتشا.

وفي وقت لاحق ؛ شهدت بوليفيا تحطم طائرة عسكرية من طراز هيركوليز أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين على الأقل.

وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية البوليفية في مدينة "إلـ ألتو" بضواحي العاصمة لاباز.

ومن جانبها ؛ أعلنت الخطوط الجوية البوليفية إغلاق مطار "إلـ ألتو" الدولي مؤقتا بعد تحطم طائرة تابعة للجيش البوليفي.