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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

فايق
فايق
محمد بدران   -  
يارا أمين

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بالدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما تحدث عنه عبد الحفيظ في وقت سابق بشأن إدارة الملفات داخل القلعة الحمراء يتم تطبيقه بالفعل.

وقال إبراهيم فايق، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»: «الناس هتقعد تقول فين سيد عبد الحفيظ اللي كان بيطلع مع إبراهيم فايق ويقعد يتكلم؟ أهو سيد، بيطبق الكلام أهو بالظبط في النادي الأهلي».

وأضاف: «هل الناس بتبروز الكلام ده؟ هل الإعلام بيبروز الكلام ده؟ لا طبعًا، عشان مش على دماغهم».

وأكد فايق أن ملفات التجديد داخل النادي الأهلي تم التعامل معها بصورة احترافية، مشيرًا إلى أن ملف إمام عاشور كان من أبرز الملفات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح: «ملفات التجديد اتعامل معاها بكل احترافية، ومن ضمنهم ملف إمام عاشور، اللي كان ملف كبير في الأهلي والكلام كان رايح جاي عليه».

وأشار الإعلامي إلى أن إدارة هذه الملفات تعكس وجود أسلوب واضح في التعامل مع عقود اللاعبين، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، معتبرًا أن ما يحدث داخل الأهلي يستحق الإشارة إليه والإشادة به.

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق في ظل استمرار الأهلي في حسم عدد من ملفات تجديد عقود لاعبيه، في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي إبراهيم فايق النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ الأهلي برنامج «قهوة فايق»

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