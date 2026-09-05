أخبار الوادي الجديد | إصابة 4 أشخاص بلدغات عقارب.. وقافلة مجانية لطب وجراحة العيون بمستشفى الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

إصابة 4 أشخاص بلدغات عقارب في مناطق متفرقة بالوادي الجديد أصيب 4 أشخاص، بينهم صغيران

ومزارع وعامل، اليوم الجمعة، إثر تعرضهم لدغات عقارب في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والأمصال اللازمة، دون تسجيل حالات وفاة. إصابة 4 أشخاص بلدغات عقارب في مناطق متفرقة بالوادي الجديد وشهدت منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس إصابة الصغيرة شمس أيمن علي، 11 عامًا، بلدغة عقرب، ونُقلت إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث حصلت على المصل المضاد للدغات العقارب، وجرى وضعها تحت الملاحظة الطبية. وفي مركز الفرافرة، تعرض المزارع محمود هاشم محمد محمد، 56 عامًا، للدغ عقرب خلال وجوده داخل همزرعة، وأصيب في إصبع اليد اليمنى، ونُقل إلى مستشفى الفرافرة لتلقي العلاج. كما استقبل مستشفى الفرافرة العامل رامي مصطفى محمد، 49 عامًا، عقب تعرضه للدغ عقرب داخل مزرعة بمنطقة أبو هريرة، ما أسفر عن إصابته في القدم اليسرى. وفي منطقة البري، تعرض الصغير يمني إسماعيل صابر، 7 سنوات، للدغ عقرب، ونُقل إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالته الصحية. وتواصل الفرق الطبية التعامل مع الحالات وفق الإجراءات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في حالات لدغات العقارب.

قافلة طبية مجانية لطب وجراحة العيون بمستشفى الخارجة بالوادي الجديد

تُنظم محافظة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية لطب وجراحة العيون، بالتعاون مع إحدي المراكز المتخصصة، وذلك بمستشفى الخارجة التخصصي، خلال الفترة من الخميس 10 سبتمبر وحتى السبت 12 سبتمبر 2026، في إطار دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية التخصصية بالمجان.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات والفحوصات اللازمة للمرضى، مع توفير خدمات طبية متخصصة في مجال طب وجراحة العيون، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية.

وتبدأ أعمال القافلة يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتشمل إجراء الكشف الطبي والعمليات داخل القافلة بالمجان، إلى جانب إجراء عمليات المياه البيضاء بتقنية الفاكو (Phaco)، وفقًا للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

ووجهت المحافظة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القافلة بالتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى عيادة الرمد بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك لتجهيز الحالات وإجراء التحاليل اللازمة للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات المياه البيضاء، بما يضمن الاستعداد الطبي المناسب قبل موعد القافلة.

وتأتي القافلة ضمن جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، وإتاحة خدمات الكشف والعلاج والجراحات التخصصية بالمجان، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وتأتي الفعالية في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف توفير الخدمات العلاجية المتخصصة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، خاصة في التخصصات التي تتطلب تدخلات وفحوصات طبية دقيقة.

إصابة شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف في الوادي الجديد

أصيب شاب بإصابة بالغة في يده، إثر انفجار لعبة نارية «شمروخ» في أثناء إشعالها والاحتفال بها خلال حفل زفاف شقيقته، مساء أمس الخميس، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة طاهر أسعد أنس، بإصابة بالغة في اليد، نتيجة انفجار إحدى الألعاب النارية «شمروخ» أثناء إشعالها خلال حفل زفاف شقيقته.

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضع للفحوصات الطبية وتلقى الإسعافات الأولية، ونظرًا لخطورة الإصابة، تم تحويله إلى أحد المستشفيات بمحافظة أسيوط لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.