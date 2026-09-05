فضيحة في الجيش الأمريكي .. خضوع 50 ضابطاً وموظفاً لاختبارات كشف الكذب

خضع نحو 50 ضابطاً وموظفاً في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، ضمن تحقيق واسع لمعرفة مَن سرّب معلومات عن تراجع مخزون الأسلحة الأمريكية.

و بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” ؛ فقد سأل المحققون الموظفين مباشرة: هل تحدثتم إلى الصحفيين؟ وهل كشفتم معلومات سرية عن نقص الذخائر؟

وتحدثت التسريبات عن انخفاض مخزون في الصواريخ بعيدة المدى و صواريخ “باتريوت” وصواريخ الاعتراضية المستخدمة في الدفاع الجوي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية ؛ فقد شملت الاختبارات نحو 50 شخصاً من بين 1,500 إلى 2,000 يعملون في هيئة الأركان.

ومن جانبه ؛ رفض البنتاغون مناقشة تفاصيل التحقيق، لكنه أكد أنه يتعامل مع تسريب المعلومات السرية "بمنتهى الجدية".