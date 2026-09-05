المطربة غالية: كنت طفلة شقية وأهرب من الدراسة للعزف على المسرح

كشفت المطربة السورية غالية تفاصيل بدايتها مع الغناء والموسيقى، مؤكدة أن شغفها بالفن بدأ معها في سن مبكرة، بدعم وتشجيع من والدها.

وقالت غالية، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنها كانت طفلة شقية، لكنها لم تكن تتسبب في المشكلات، موضحة أنها كانت تحب الغناء ورفع صوتها والمزاح.

وأضافت: «كنت بهرب من الدراسة بأي نشاط، مثل الصعود على المسرح والعزف»، مشيرة إلى أنها تجيد العزف على 4 آلات موسيقية، هي الطبلة والدرامز والجيتار والبيانو.

وأوضحت غالية أن علاقتها بالآلات الموسيقية بدأت عندما كانت في الثالثة من عمرها، لافتة إلى أن والدها كان يحيطها بالآلات الموسيقية ويقدمها لها باعتبارها ألعابًا، ما ساعدها على تنمية شغفها بالموسيقى منذ طفولتها.

وأشارت إلى أنها شاركت في مسابقات للعزف على البيانو، وكانت تحقق الفوز بالاعتماد على الحفظ دون قراءة النوتة الموسيقية.