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استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر

استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ
أسماء عبد الحفيظ

تتعرض أواني الطهي للخدوش مع كثرة الاستخدام، خاصة عند استعمال الملاعق المعدنية أو أدوات التنظيف الخشنة، وقد تتجاهل بعض ربات البيوت هذه العلامات وتستمر في استخدام الإناء طالما أنه لا يزال صالحًا للطهي.

 تحذير.. استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟

لكن هل استخدام الأواني المخدوشة آمن؟ وهل يمكن أن تنتقل أجزاء من الطلاء إلى الطعام؟

توضح سكينة جمال، خبيرة التغذية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التعامل مع أواني الطهي المخدوشة يجب أن يكون بحذر، خاصة الأواني التي تحتوي على طبقة غير لاصقة، مشيرة إلى أن الخدوش العميقة أو تقشر الطلاء تعتبر علامة على أن الإناء لم يعد في أفضل حالاته، ويفضل استبداله بدل الاستمرار في استخدامه.

هل الخدوش تجعل الإناء سامًا؟

تقول سكينة جمال إن وجود خدش بسيط لا يعني تلقائيًا أن الطعام أصبح سامًا، ولا يصح إطلاق حكم بأن كل إناء مخدوش يسبب التسمم.

لكن المشكلة تظهر عندما يبدأ الطلاء في التقشر أو التفتت أو الانفصال عن سطح الإناء، خاصة مع استمرار استخدامه وارتفاع درجات الحرارة.

وتنصح خبيرة التغذية بعدم استخدام الإناء إذا أصبح سطحه متقشرًا أو ظهرت أجزاء من المعدن أسفل الطبقة غير اللاصقة، لأن الاستمرار في استخدامه قد يؤثر على جودة الطهي وسلامة الاستخدام.

ماذا يحدث عند خدش الأواني غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة 

الأواني غير اللاصقة تعتمد على طبقة سطحية تساعد على منع التصاق الطعام، ولذلك فإن استخدام الأدوات المعدنية أو الليف الخشن يمكن أن يؤدي إلى إتلاف هذه الطبقة مع الوقت.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن المواد المستخدمة في الطلاءات غير اللاصقة يتم تنظيمها للاستخدام مع الطعام، وأن الطلاءات الحديثة المصنوعة من مواد مثل PTFE لا تنتقل إلى الطعام بسهولة أثناء الاستخدام العادي. لكن المشكلة الأساسية ترتبط بالاستخدام الخاطئ، خصوصًا تعريض الأواني لدرجات حرارة مرتفعة جدًا.

لذلك، لا ينبغي وضع الإناء الفارغ على نار شديدة لفترة طويلة، كما يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بدرجة الحرارة والتنظيف.

هل دخول جزء من الطلاء إلى الطعام خطر؟

وتوضح سكينة جمال أن ابتلاع جسيمات صغيرة من مادة غير قابلة للهضم لا يعني بالضرورة حدوث تسمم، لكن وجود تقشر واضح في الإناء يعني أن الطبقة بدأت تتلف، وبالتالي لا يفضل الاستمرار في استخدامه.

وتقول إن الوقاية أسهل من المخاطرة، خاصة إذا كان الإناء قديمًا وأصبح سطحه مليئًا بالخدوش أو بدأ الطلاء في الانفصال.

كيف تحافظين على الأواني غير اللاصقة؟

تنصح خبيرة التغذية باستخدام الأدوات المصنوعة من السيليكون أو الخشب بدلًا من الأدوات المعدنية، وتجنب استخدام السلك الخشن في تنظيف الإناء.

كما يفضل غسل الأواني غير اللاصقة بالإسفنجة الناعمة، وعدم تكديسها فوق بعضها دون حماية، لأن احتكاك الأسطح ببعضها قد يؤدي إلى ظهور خدوش مع الوقت.

ومن الأفضل أيضًا عدم استخدام الإناء إذا ظهرت عليه خدوش عميقة أو تقشر أو تغير واضح في سطح الطلاء.

متى يجب التخلص من الإناء؟

وتؤكد سكينة جمال أن القرار لا يعتمد على وجود خدش صغير فقط، وإنما على حالة الإناء بشكل عام.

فإذا كان الخدش سطحيًا والطبقة سليمة، يمكن اتباع تعليمات الشركة المصنعة والاستمرار في استخدامه بحذر. أما إذا كان السطح متقشرًا أو متشققًا أو ظهرت أجزاء من المعدن بشكل واضح، فمن الأفضل استبدال الإناء.

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استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر

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استخدام أواني الخدوش في الطبخ
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