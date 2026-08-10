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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن وضع الطعام في الثلاجة فور الانتهاء من الطهي هو الخطوة الأهم للحفاظ عليه، لكن بعض العادات اليومية أثناء تجهيز الطعام ونقله وتخزينه قد تسرّع فساده، حتى مع وجوده داخل الثلاجة.

وتزداد أهمية الانتباه إلى طريقة التعامل مع الأطعمة خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يمكن أن تؤثر مدة بقاء الطعام خارج التبريد، وطريقة تغطيته، ونظافة الأدوات المستخدمة في تحضيره، على سلامته وجودته، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ترك الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

من أكثر الأخطاء شيوعًا ترك الطعام المطهو على سطح المطبخ لفترة طويلة قبل وضعه في الثلاجة، خصوصًا بعد الغداء، عندما تظل الأطعمة في درجة حرارة الغرفة لساعات.

ومع ارتفاع حرارة الجو، تصبح الظروف أكثر ملاءمة لنمو بعض البكتيريا، لذلك من الأفضل عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج التبريد لفترات طويلة، مع الاهتمام بتقسيم الكميات الكبيرة في أوعية مناسبة لتسهيل تبريدها.

وضع الطعام الساخن بطريقة خاطئة

هناك اعتقاد شائع بأن الطعام الساخن لا يجب وضعه في الثلاجة، لذلك يترك البعض الأواني حتى تبرد تمامًا، وهو ما قد يؤدي إلى بقائها خارج التبريد فترة أطول من اللازم.

وفي المقابل، فإن وضع كمية كبيرة جدًا من الطعام الساخن في وعاء عميق قد يجعل تبريده يستغرق وقتًا أطول. لذلك يفضل توزيع الطعام في أوعية أصغر وأقل عمقًا حتى تنخفض حرارته بصورة أكثر كفاءة.

تخزين الطعام في أوعية غير مناسبة

نوع الوعاء المستخدم في حفظ الطعام له دور أيضًا. فترك الطعام مكشوفًا داخل الثلاجة قد يؤدي إلى جفافه وامتصاصه روائح الأطعمة الأخرى، كما أن استخدام أوعية غير محكمة الغلق قد يقلل من جودة الطعام مع مرور الوقت.

ويفضل استخدام أوعية نظيفة ومناسبة لحفظ الطعام، مع إغلاقها جيدًا وكتابة تاريخ التخزين عند الحاجة، خاصة عند الاحتفاظ بكميات كبيرة من الوجبات.

وضع الأطعمة النيئة بجوار الطعام المطهو

من الأخطاء التي يجب تجنبها داخل الثلاجة وضع اللحوم أو الدواجن أو الأسماك النيئة بالقرب من الأطعمة الجاهزة للأكل.

فقد تتسرب السوائل من الأطعمة النيئة إلى الأطعمة الأخرى، وهو ما يزيد خطر انتقال الميكروبات. لذلك من الأفضل حفظ اللحوم والدواجن والأسماك النيئة في أوعية مغلقة ووضعها في أماكن مناسبة داخل الثلاجة، مع فصلها عن الأطعمة المطهية والجاهزة للتناول.

إدخال الملعقة المستخدمة في الطعام مرة أخرى

إعادة استخدام نفس الملعقة أثناء الطهي والتذوق والتقليب ثم وضعها داخل الطعام من العادات التي قد تؤثر على سلامة الطعام، خصوصًا إذا تم تكرار الأمر عدة مرات.

ومن الأفضل استخدام أدوات نظيفة عند التعامل مع الطعام، وعدم ترك الملاعق المستخدمة داخل أوعية التخزين لفترات طويلة.

عدم تنظيف الخضراوات والأدوات بطريقة صحيحة

قبل إعداد الطعام، يجب الاهتمام بنظافة الخضراوات والأدوات وأسطح العمل، لأن انتقال الملوثات من سطح أو أداة إلى الطعام قد يحدث بسهولة أثناء التحضير.

كما ينبغي عدم استخدام لوح التقطيع نفسه للحوم النيئة والخضراوات الجاهزة دون تنظيفه جيدًا بين الاستخدامات، لتقليل احتمالات انتقال البكتيريا.

امتلاء الثلاجة أكثر من اللازم

قد يبدو ملء الثلاجة بالطعام وسيلة جيدة لاستغلال المساحة، لكنه قد يؤثر على حركة الهواء البارد داخلها إذا كانت ممتلئة بشكل زائد.

ولهذا من المهم ترك مساحة مناسبة بين الأطعمة وعدم تكديس الأوعية بصورة تمنع وصول الهواء البارد إليها، مع التأكد من أن باب الثلاجة يغلق بإحكام.

عدم الانتباه إلى علامات فساد الطعام

ليس من الصحيح الاعتماد على الرائحة أو الشكل وحدهما للحكم على سلامة جميع الأطعمة، إذ يمكن لبعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض أن تنمو دون أن تغير رائحة الطعام أو شكله بصورة واضحة.

لذلك فإن الالتزام بطرق التخزين السليمة ودرجات التبريد المناسبة ومدة حفظ الطعام يظل أكثر أهمية من الاعتماد على الحواس فقط.

كيف تحافظ على الطعام لأطول فترة ممكنة؟

للحفاظ على الطعام وتقليل فرص فساده، ينصح باتباع عدد من الخطوات البسيطة، أبرزها عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج الثلاجة لفترات طويلة، وحفظ الطعام في أوعية نظيفة ومغلقة، وفصل الأطعمة النيئة عن المطهية، وتنظيف أدوات وأسطح إعداد الطعام باستمرار.

كما يساعد ترتيب محتويات الثلاجة بصورة صحيحة على سهولة الوصول إلى الأطعمة ومعرفة ما تم تخزينه أولًا، بحيث يتم استخدام الأطعمة الأقدم قبل الأحدث، مع التخلص من أي طعام تظهر عليه علامات فساد واضحة.

المطبخ الطعام أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

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