الجيش السوداني يستهدف رتلاً للدعم السريع بمسيّرات شمال دارفور

نفذ سلاح الجو السوداني، اليوم الاثنين، ضربة استباقية باستخدام طائرات مسيرة استهدفت رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الدعم السريع في محيط مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لـ"العربية".

فيما أسفر القصف، حسب المصادر، عن مقتل قائد المجموعة المستهدفة وعدد من عناصر الدعم السريع، فضلاً عن تدمير المركبات العسكرية التي كانوا يستقلونها.

وتعمل قوات الدعم السريع على استنفار وتعبئة قواتها في إقليم دارفور لتعزيز انتشارها في محاور إقليم كردفان وإسناد جبهاتها هناك، عقب الخسائر الميدانية التي تعرضت لها مؤخراً.

في المقابل، يكثف الجيش السوداني عملياته الجوية الرامية إلى قطع خطوط الإمداد اللوجستي ومنع تدفق التعزيزات العسكرية لقوات الدعم السريع بين ولايات دارفور وإقليم كردفان، بعد التقدم الميداني الذي حققه في إقليم كردفان وسيطرته على عدة مناطق استراتيجية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن المساعي الدولية لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الرابع.

وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين في ما تصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم، وفق فرانس برس.