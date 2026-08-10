صوت عربي داخل جرامي.. كاظم الساهر ينضم لأكاديمية التسجيل الأمريكية

تلقى الفنان كاظم الساهر دعوة للانضمام إلى أكاديمية التسجيل الأميركية (Recording Academy)، إحدى أبرز المؤسسات الموسيقية ذات التأثير العالمي، وقبل الدعوة ليصبح عضواً فيها، في خطوة تعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الموسيقى العربية وحضوره على الساحة العالمية.

أكاديمية التسجيل الجهة التي تقف وراء جوائز غرامي (Grammy Awards)

وتُعد أكاديمية التسجيل الجهة التي تقف وراء جوائز غرامي (Grammy Awards)، إحدى أرفع الجوائز في صناعة الموسيقى عالمياً. وتضم الأكاديمية نخبة من الفنانين والملحنين والمنتجين ومهندسي الصوت وغيرهم من كبار العاملين في هذا المجال.

وتختلف جوائز غرامي عن كثير من الجوائز الأخرى، إذ لا تعتمد بشكل أساسي على تصويت الجمهور، بل على تقييم وتصويت متخصصين ومحترفين في صناعة الموسيقى.

وتتيح عضوية الأكاديمية لكاظم الساهر تقديم أعماله المؤهلة للنظر فيها ضمن جوائز غرامي، والمشاركة في التصويت لاختيار المرشحين والفائزين ضمن المجالات التي يملك فيها خبرة مهنية.

ويحمل انضمام كاظم الساهر أهمية خاصة للموسيقى العربية، إذ أصبح أحد أبرز فناني العالم العربي جزءاً من مؤسسة تلعب دوراً رئيسياً في تقدير أبرز الأعمال والفنانين عالمياً. كما يمنح هذا الانضمام الموسيقى العربية صوتاً وحضوراً أكبر داخل المجتمع المهني الذي يساهم في رسم ملامح صناعة الموسيقى العالمية.