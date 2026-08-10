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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. إعلان الحدود الدنيا لـ «أدبي»: 89.38% للسياسة والاقتصاد و86.09% للإعلام

تنسيق أدبي
تنسيق أدبي
نهلة الشربينى

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، حيث جاء الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية علوم كالتالي:

-الاقتصاد والعلوم السياسية 89.38%

-الالسن 87.03%

-الإعلام 86.09%

-الآثار80.31%

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 يوم الاربعاء المقبل 12 اغسطس 2026 وتستمر حتى يوم 16 اغسطس.

اء ذلك في المؤتمر الصحفى للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى لإعلان نتيحة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2026، وذلك من داخل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، يوم الأربعاء 5 أغسطس وذلك بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى لإدخال وتسجيل الرغبات،  وحتى مساء أمس الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وأكد مكتب التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

وزير التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى 2026 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تنسيق كليات الشعبة الأدبية

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