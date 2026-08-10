أفشة: الأهلي أكبر نادي في إفريقيا.. ولازم لاعب الفريق يبقى عنده شخصية

عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل مساعدة الفريق، مشددًا على أن قرار المشاركة في المباريات يعود في النهاية إلى المدير الفني.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الحمد لله السنة دي موجود في النادي ورجعت تاني، وإن شاء الله يبقى موسم خير علينا كلنا، وأنا هتمرن وهعمل اللي عليا وهلتزم، وفي الآخر كل واحد هياخد نصيبه، والمدير الفني صاحب قرار مين اللي يلعب».

وتطرق أفشة للحديث عن حجم الضغوط التي يتعرض لها لاعبو الأهلي، مؤكدًا أن اللعب داخل القلعة الحمراء يتطلب شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط المستمرة.

وقال: «النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا، وعليك ضغط من كل حتة، سوشيال ميديا وإعلام وجماهير، وده طبيعي، أنا بقالي 7 سنين في النادي وطول عمر النادي الأهلي كده، عايز ياخد بطولات ويكسب».

واختتم أفشة تصريحاته قائلًا: «لازم لعيب الأهلي يبقى عنده شخصية ويعرف يتحمل الضغوطات».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب عدد من المسابقات المحلية، وفي مقدمتها كأس مصر وكأس عاصمة مصر خلال الموسم المقبل.