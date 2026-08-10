بريطانيا تخصص 175 مليون دولار لتطوير سيارات وتقنيات النقل عديمة الانبعاثات

خصصت الحكومة البريطانية حزمة تمويل جديدة بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 175 مليون دولار، لدعم تطوير تقنيات السيارات والمركبات عديمة الانبعاثات، في إطار جهودها لتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع السيارات.

وتتضمن الحزمة التمويلية نحو 65 مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي، بينما يأتي الجزء المتبقي من مساهمات شركات صناعة السيارات والقطاع الخاص، بما يعكس مشاركة الصناعة في تطوير الجيل الجديد من تقنيات النقل.

ووجهت الحكومة البريطانية ما يقرب من 50 مليون جنيه إسترليني إلى عدد من شركات السيارات وشركاء الأبحاث، بهدف تطوير تقنيات المركبات عديمة الانبعاثات والعمل على توسيع نطاق استخدامها، بما يدعم قدرة القطاع على إنتاج سيارات أكثر كفاءة وأقل تأثير على البيئة.

كما خصصت الحكومة نحو 17 مليون جنيه إسترليني لتمويل 9 مشروعات جديدة تركز على تطوير تقنيات التنقل الذكي والمركبات المتصلة، وتشمل هذه المشروعات تقنيات متقدمة مثل أجهزة الاستشعار، وأنظمة الفرامل الإلكترونية، إلى جانب تقنيات المحاكاة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الصناعة البريطاني بلير ماكدوجال، في بيان الإعلان عن التمويل، إن بلاده كانت صاحبة دور تاريخي في ابتكار صناعة السيارات الحديثة، مؤكد أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على هذا الدور من خلال ضمان تطوير وتصنيع الجيل المقبل من المركبات داخل بريطانيا.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية بريطانيا للتحول إلى السيارات النظيفة، إذ تستهدف الحكومة وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل حصريا بمحركات البنزين أو الديزل اعتبار من عام 2030، على أن تصبح جميع السيارات الجديدة المباعة في البلاد خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035.

وتراهن بريطانيا من خلال زيادة الاستثمارات في تقنيات السيارات عديمة الانبعاثات والمركبات المتصلة والأنظمة الذكية على دعم صناعة السيارات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التحول العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية وتقنيات النقل المتقدمة.