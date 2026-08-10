شركة شهيرة تقترب من إبرام صفقة لشراء حصة في ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن تحالفًا يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، يقترب من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة تبلغ ثلث نادي ليفربول الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن مجموعة المستثمرين تضم أيضا إدواردو سافرين أحد مؤسسي موقع فيسبوك.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن التحالف يقوده أميت باتيا، صهر قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال والمساهم السابق في نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وأن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لليفربول قد تعلن عن الصفقة هذا الأسبوع.

قيمة الصفقة

ومن المتوقع أن تقدر قيمة النادي بموجب هذه الصفقة بنحو 4.4 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أكبر التقييمات التي تم تحقيقها على الإطلاق في صفقة تتعلق بناد لكرة القدم.

وسعت مجموعة "فينواي سبورتس"، التي استحوذت على ليفربول عام 2010، إلى جذب استثمارات خارجية في السنوات القليلة الماضية مع الاحتفاظ بالسيطرة على النادي. ومن شأن إبرام صفقة بهذه القيمة المعلنة أن يؤكد الزيادة الكبيرة في قيمة ليفربول خلال فترة ملكية مجموعة "فينواي سبورتس" التي استمرت 16 عاما.

ويدخل ليفربول، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2025، فترة انتقالية بعد رحيل المدرب آرني سلوت والمهاجم البارز محمد صلاح.