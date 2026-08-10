لميس الحديدي ناعية السفير دياب اللوح: كان مهمومًا بقضايا شعبه ومناضلا ودبلوماسيا

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، خالص التعازي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وفاة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، الذي شيعت جنازته اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأضافت مقدمة برنامج "الصورة"، على قناة "النهار"، أنّ الراحل عاش معنا وعشنا معه في القاهرة 9 سنوات، حاورته كثيرا فيها، وبخاصة في أحداث غزة الأخيرة.

وتابعت، أن السفير دياب اللوح كان -ككل الفلسطينيين- مهموما بقضايا شعبه ومناضلا ودبلوماسيا، وكانت له رحلة نضال طويلة ودافع عن قضيته بكل ما أوتي من قوة.

وأردفت، أن هذا الرحيل جاء وغزة تشهد منعطفا خطيرا بعد إعلان إسرائيل رفضها وثيقة الـ15 نقطة التي تبناها ترامب ومجلس السلام العالمي، حيث قال رئيس وزراء الاحتلال بالأمس "لا انسحاب إلا بعد نزع سلاح حماس" و"لا دولة فلسطينية في القطاع أو الضفة طالما كنت رئيسا للوزراء".

وذكرت، أن إدارة ترامب ليست قلقة من هذه التصريحات، ولكن مصر أكدت ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من غزة بالتزامن مع نزع سلاح حماس، وهو ما أقرته وثيقة الـ15 نقطة وأعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب.