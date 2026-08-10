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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إجراءات صارمة ضد محاولات بيع المياه للمواطنين بأزيد من الأسعار المقررة.. فيديو

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
عبد الخالق صلاح

كشف وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل أزمة وتحديات مياه الشرب التي تواجه المحافظة، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين رفعت معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع وجود عجز في بعض المناطق.

 وأكد أن المحافظة تعمل على تنفيذ محطات تحلية جديدة، والاستعانة بسيارات مياه من المحافظات المجاورة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لبيع المياه للمواطنين بأسعار تتجاوز المحددة.

وقال وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"ظهر من 3 سنين تحدي المياه في البحر الأحمر، والتحدي الكبير عندنا إن محافظة البحر الأحمر بتعتمد على محطة الكريمات ومحطة قنا"

وأضاف: "عندنا أكثر من 11 محطة تحلية، أكبرهم محطة اليسر 80 ألف متر مكعب، والعجز جاي من ازدواج خط الكريمات، وعندنا عجز وشغالين عليه، وسيتم إنشاء 4 محطات تحلية للمياه في البحر الأحمر".

وأوضح: "حجم السياحة الأجنبية كانت لا تتجاوز الـ5.5 مليون، والسنة الماضية كانت 7 مليون، وكل سائح موجود بيحتاج جنبه 3 أشخاص شغالين في السياحة بجواره، ووأشركنا القطاع الخاص بشكل كبير معانا".

وتابع: "عندنا محطتين بيتعملوا في الغردقة في نوفمبر وديسمبر، هيدخلوا عملية التشغيل، ولا يرضينا إن الناس تقف بجراكن عشان مفيش مياه، وعملية بيع المياه غير مريحة، ولكن لدينا تحدي في المياه، والحد الأقصى للمتر مكعب للمياه 140 جنيه".

واستطرد: "اللي يحاول ياخد من المواطن فلوس زيادة عن المقرر من المحافظة بشأن متر المياه هيدفع  غرامة 100 ألف جنيه وسيارة نقل المياه بتتسحب منه، والسيارة هيكون عليها كافة الأرقام الخاصة بالبلاغات، واللي يطلب منه سعر أكتر يبلغنا، وبنتواصل مع الداخلية وهيتم ضبطه على طول".

وطالب محافظ البحر الأحمر الأهالي في المحافظة بترشيد المياه، مؤكدًا عدم الإسراف  في التعامل مع المياه، وعدم ملء حمام السباحة بمياه التحلية في هذه الفترة.

واختتم: "الفنادق لن يحسوا بالضغط لأن لديهم محطات تحلية خاصة بها، وإحنا استعنا بسيارات من محافظات الجوار عشان نعدي المنطقة الحرجة، وفي نهاية أغسطس بتبدأ الأمور بتتحسن عندنا، وأكتر من 60 ألف متر مكعب هيدخلوا خلال 6 أشهر".

البحر الأحمر على مسئوليتي وليد البرقي محافظ البحر الأحمر غرامة 100 ألف جنيه

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