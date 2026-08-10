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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار.. وبيانات التضخم تحسم اتجاه الأسعار

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم
تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين في ظل الضغط الذي يشكله ارتفاع الدولار على الأسعار وترقب المستثمرين بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد توقعاتهم بشأن تحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي).
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4335.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1333 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو يوم الجمعة بعد صدور بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأمريكية

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 4394 دولارا اليوم الاثنين.
 

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

وقال جيم ويكوف محلل الأسواق لدى أمريكان جولد إكستشينج "يتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع مؤشر الدولار، ويشهد اليوم نوعا من التذبذب قبيل صدور ⁠تقرير التضخم المهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري".
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة للمشترين في الخارج.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس، للحصول على مزيد من المؤشرات حول توقعات الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة

ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين ليوليو تموز 3.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 3.5 بالمئة ليونيو حزيران.
وقال ويكوف "ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مهمة. بدأ التضخم بالانخفاض قليلا، وتتوقع الأسواق ألا يظهر ‌التقرير ⁠ارتفاعا كبيرا في التضخم، مما سيؤدي إلى تداول الذهب ضمن نطاق عرضي، مع ميل للارتفاع على المدى القريب".
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع في يوليو تموز، بينما جرى تعديل أرقام الوظائف المعلنة سابقا للشهرين الماضيين بخفض حاد، مما أدى إلى تراجع التوقعات بإقدام مجلس ⁠الاحتياطي على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا بنسبة 46 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 79 بالمئة في ديسمبر.
وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية ⁠الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ لا يدر الذهب أي عوائد.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها تقترب من اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها جددت القول ⁠إن على الولايات المتحدة تلبية عدة شروط قبل إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 63.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1736.45 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1363.50 دولار.

الذهب أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي

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