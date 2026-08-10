قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيكلة مجلس المهارات القطاعية المختص باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير العمل حسن رداد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة وفداً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء" برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل...حضر اللقاء عدد من القيادات والمسئولين بوزارة العمل وهيئة "نقاء"..

تناول الجانبان مستجدات هيكلة مجالس المهارات القطاعية المختصة بتحديد المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي عن طريق إشراك الأطراف المعنية والمستفيدين من سوق العمل والصناعة... كما ناقش الطرفان آليات إدراج المؤهلات المصغرة الصادرة عن مراكز التدريب المهني بالوزارة ضمن السجل الوطني للمؤهلات المصرية الذي تم اطلاقه بالهيئة في شهر مايو الماضي، بما يساهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين مخرجات التدريب وتسهيل حركة العمالة الماهرة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل على حرص الوزارة الدائم على التنسيق الفاعل مع "نقاء" بهدف تطوير منظومة المؤهلات المهنية والاعتراف بالتعلم المسبق من خلال استحداث مؤهلات مصغرة وإدراجها بالسجل الوطني للمؤهلات ومواءمتها مع المؤهلات المناظرة بالدول العربية والأوروبية والأفريقية عبر الأطر الإقليمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكداً على ضرورة ربط المؤهلات المدرجة بالإطار بالتوصيف الموحد للمهن الجاري تطويره بالوزارة حاليا، مع استعداد هيئة "نقاء" للتنسيق الكامل مع الوزارة بما يضمن التكامل بين معايير الوزارة والهيئة بهذا الصدد.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الشراكة وتحديد الإنجازات المرحلية في إطار الجدول الزمني الذي حدده الوزير ، مع التأكيد على إدراج عدد من المؤهلات التدريبية بالسجل الوطني خلال الأسابيع القادمة كمرحلة أولى...

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

تطبيقات

جوجل تبدأ توزيع متاجر تطبيقات أندرويد الخارجية عبر متجر Play في الولايات المتحدة

اخبار السيارات

سيارات أوتوماتيك 2027 في السوق المصري .. جديدة بسعر مناسب تشعل اهتمام المستهلكين

هيونداى

6 أسرار لا تراها في سعر السيارة.. هيونداي تكشف ما يصنع «راحة بالك» بعد الشراء

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد