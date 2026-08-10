هيكلة مجلس المهارات القطاعية المختص باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي

استقبل وزير العمل حسن رداد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة وفداً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء" برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل...حضر اللقاء عدد من القيادات والمسئولين بوزارة العمل وهيئة "نقاء"..



تناول الجانبان مستجدات هيكلة مجالس المهارات القطاعية المختصة بتحديد المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي عن طريق إشراك الأطراف المعنية والمستفيدين من سوق العمل والصناعة... كما ناقش الطرفان آليات إدراج المؤهلات المصغرة الصادرة عن مراكز التدريب المهني بالوزارة ضمن السجل الوطني للمؤهلات المصرية الذي تم اطلاقه بالهيئة في شهر مايو الماضي، بما يساهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين مخرجات التدريب وتسهيل حركة العمالة الماهرة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل على حرص الوزارة الدائم على التنسيق الفاعل مع "نقاء" بهدف تطوير منظومة المؤهلات المهنية والاعتراف بالتعلم المسبق من خلال استحداث مؤهلات مصغرة وإدراجها بالسجل الوطني للمؤهلات ومواءمتها مع المؤهلات المناظرة بالدول العربية والأوروبية والأفريقية عبر الأطر الإقليمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكداً على ضرورة ربط المؤهلات المدرجة بالإطار بالتوصيف الموحد للمهن الجاري تطويره بالوزارة حاليا، مع استعداد هيئة "نقاء" للتنسيق الكامل مع الوزارة بما يضمن التكامل بين معايير الوزارة والهيئة بهذا الصدد.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل الشراكة وتحديد الإنجازات المرحلية في إطار الجدول الزمني الذي حدده الوزير ، مع التأكيد على إدراج عدد من المؤهلات التدريبية بالسجل الوطني خلال الأسابيع القادمة كمرحلة أولى...