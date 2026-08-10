أحمد موسى: تحية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد القرارات الجديدة

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب القرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذها الجهاز بشأن شركات المحمول.

وقال أحمد موسى إن الإجراءات الأخيرة تعكس جدية الدولة في التعامل مع أي مخالفات، مؤكدًا أن تحويل شركات المحمول المخالفة إلى النيابة العامة يمثل رسالة واضحة بأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

وأضاف موسى أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مهم في حماية حقوق المواطنين، وضمان التزام شركات الاتصالات بالقواعد والضوابط المنظمة للسوق، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات.