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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على تفاصيل سيارات جمرك بورسعيد المطروحة للبيع ‏بالمزاد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات (ملاكي - سكوتر) من مصادر ومتروك ومهمل جمارك بورسعيد، وذلك يوم الخميس 13 أغسطس .‏

مزاد سيارات

وتضم جلسة المزاد العلني، عددا من سيارات، تشمل هيونداي أفانتي - هيونداي توسان - كيا K3 - كيا مورنينج - كيا سول - كيا فورتي - كيا سورينتو - دايو لاسيتي - شيفرولية تراكس - ميني كوبر - تويوتا ياريس - مرسيدس - اسكودا أوكتافيا - هوندا سيفيك، وأكدت الهيئة أن المركبات المطروحة تضم موديلات وطرازات مختلفة، وتباع بالحالة التي تكون عليها وقت المعاينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

مزاد سيارات

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

مزاد سيارات

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏

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