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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر HAVAL V7 موديل 2027 في السعودية

سعر HAVAL V7 موديل 2027
سعر HAVAL V7 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هافال عن طرازها الجديد HAVAL V7 موديل 2027، وتنتمي V7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين التصميم الجريء والأداء العالي.

سيارة HAVAL V7 موديل 2027 الجديدة 

مواصفات HAVAL V7 موديل 2027

سيارة HAVAL V7 موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة HAVAL V7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحة سقف بانوراما واسعة توفر إضاءة طبيعية وشعور بالاتساع، وبها جنوط رياضية مصنوعة من الألمنيوم المتين لتعزيز الثبات، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية متطورة مع ميزة التبديل التلقائي للإضاءة، وبها إمكانية إضافة ملحقات متعددة لتخصيص السيارة حسب أسلوب الحياة، وبها نظام ترفيهي رقمي ذكي يربط بين سهولة الاستخدام والراحة الفائقة.

محرك HAVAL V7 موديل 2027

سيارة HAVAL V7 موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة HAVAL V7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 228 حصان، وبها عزم دوران 380 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر HAVAL V7 موديل 2027

سيارة HAVAL V7 موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة HAVAL V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة HAVAL V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة HAVAL V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 126 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هافال في صناعة السيارات

تأسست علامة هافال (Haval) رسمياً كعلامة تجارية مستقلة لسيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر في مارس 2013، وهي مملوكة بالكامل لشركة جريت وول موتور (Great Wall Motor - GWM) الصينية التي بدأت مسيرتها في صناعة السيارات عام 1984.

سيارة HAVAL V7 موديل 2027 الجديدة 

وقد أصبحت هافال بسرعة واحدة من أبرز وأشهر العلامات المتخصصة في الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على مستوى العالم .

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