تدخل فورد اكسبيديشن موديل 2026 المنافسة في سوق السيارات السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، كواحدة من أكبر سيارات الـ SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب باقة من الفئات المتنوعة.

أبعاد فورد اكسبيديشن 2026

تعتمد اكسبيديشن الجديدة على هيكل كبير إذ يبلغ طولها 5,352 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,404 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,985 مم، وتمتد قاعدة العجلات لمسافة 3,111 مم، بينما يصل وزن السيارة من دون ركاب إلى نحو 2,451 كجم.

فورد اكسبيديشن 2026

تجهيزات فورد اكسبيديشن 2026 الخارجية

تضم فورد اكسبيديشن 2026 مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تجمع بين الجانب الوظيفي والتصميم العصري، إذ تعتمد المصابيح الأمامية على تقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED ومصابيح خلفية بالتقنية نفسها، كما تأتي السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

محرك V6 بقوة 400 حصان

تعتمد إحدى نسخ فورد اكسبيديشن 2026 على محرك بنزين V6 مزود بشاحني تيربو، وتبلغ سعته 3.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وتعمل هذه المنظومة مع نظام دفع خلفي RWD، فيما تصل معدلات استهلاك الوقود إلى 10.3 كم لكل لتر.

فورد اكسبيديشن 2026

محرك فورد اكسبيديشن 2026 عالي الأداء

توفر السيارة خيارًا ميكانيكيًا أقوى يعتمد كذلك على محرك V6 بنزين توين تيربو بسعة 3.5 لتر، إلا أن هذه النسخة ترتبط بنظام دفع رباعي 4WD. ويرتفع ناتج القوة إلى 440 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 691 نيوتن متر، مع استمرار الاعتماد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود في هذه المنظومة 9.8 كم لكل لتر.

فورد اكسبيديشن 2026

أسعار فورد اكسبيديشن 2026 في السعودية

تبدأ أسعار فورد اكسبيديشن 2026 في السوق السعودي من نحو 238,050 ريال لفئة Active، بينما تتراوح أسعار فئتي Active Touring 4X2 وTremor بين 239,000 و298,000 ريال.

وتأتي فئة Platinum بسعر يبلغ 305,000 ريال، في حين يصل سعر فئة Stealth Performance إلى 319,900 ريال وهي الفئة الأعلى تجهيزًا وسط اصدارات السيارة فورد اكسبيديشن 2026.