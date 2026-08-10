لطلاب المرحلة الأولى.. انخفاض بـ مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الأولى الإعلان عن نتيجة المرحلة، بعد أن أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سيعلن مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس الجاري نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني للتسجيل بها، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي رياضة

شهد تنسيق الجامعات 2026 انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول مقارنة بتنسيق العام الماضي، وذلك في مختلف الشعب.

ففي الشعبة العلمية رياضيات، تراجع الحد الأدنى من 283 درجة بنسبة 88.44% في تنسيق 2025، إلى 275.5 درجة بنسبة 86.09% في تنسيق 2026، بانخفاض قدره 7.5 درجات، وهو أكبر تراجع بين الشعب الثلاث.

كما سجلت الشعبة الأدبية انخفاضًا في الحد الأدنى، حيث تراجع من 233 درجة بنسبة 72.81% في العام الماضي، إلى 229 درجة بنسبة 71.56% هذا العام، بفارق 4 درجات.