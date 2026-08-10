صفقة عسكرية ضخمة.. تركيا تستعد لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية بقيمة 283 مليون دولار

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، إن أوكرانيا تستعد لإبرام صفقة عسكرية كبيرة مع تركيا، تتضمن الحصول على معدات وذخائر أمريكية الصنع من مخزونات القوات المسلحة التركية، في خطوة حصلت على موافقة أولية من واشنطن.

وبحسب البوابة العسكرية الأوكرانية «ميليتارني»، تشمل الحزمة 70 صاروخا تكتيكيا من طراز «أتاكمس» (ATACMS)، إلى جانب 12 راجمة صواريخ متعددة من طراز «إم 270»، وأكثر من 2500 صاروخ مدفعي عيار 227 ملم مزود بذخائر عنقودية، بالإضافة إلى نحو 47 ألف قذيفة مدفعية عيار 203 ملم من النوع نفسه.

وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 283 مليون دولار، فيما يتطلب نقل الأسلحة الأمريكية الموجودة حاليًا في الترسانة التركية موافقة الحكومة الأمريكية على إعادة تصديرها.

ومن المقرر أن تصبح الصفقة نافذة بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لمراجعتها من جانب الكونغرس الأمريكي، ما لم يصدر مجلسا الشيوخ والنواب قرارًا يعترض عليها.

وتتضمن الحزمة صواريخ من نسخة «إم 39» التابعة لمنظومة «أتاكمس»، والتي يبلغ مداها العملياتي نحو 165 كيلومترًا، وهي من الصواريخ التي سبق أن حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الحرب.

وتهدف أنقرة، وفقا للوثائق الرسمية، إلى التخلص من بعض النماذج الأقدم من الأسلحة وإعادة توجيه عائداتها لتمويل تحديث قدراتها العسكرية، بينما تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها النارية والهجومية والدفاعية في مواجهة القوات الروسية.