قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفقة عسكرية ضخمة.. تركيا تستعد لتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية بقيمة 283 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، إن أوكرانيا تستعد لإبرام صفقة عسكرية كبيرة مع تركيا، تتضمن الحصول على معدات وذخائر أمريكية الصنع من مخزونات القوات المسلحة التركية، في خطوة حصلت على موافقة أولية من واشنطن.

وبحسب البوابة العسكرية الأوكرانية «ميليتارني»، تشمل الحزمة 70 صاروخا تكتيكيا من طراز «أتاكمس» (ATACMS)، إلى جانب 12 راجمة صواريخ متعددة من طراز «إم 270»، وأكثر من 2500 صاروخ مدفعي عيار 227 ملم مزود بذخائر عنقودية، بالإضافة إلى نحو 47 ألف قذيفة مدفعية عيار 203 ملم من النوع نفسه.

وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 283 مليون دولار، فيما يتطلب نقل الأسلحة الأمريكية الموجودة حاليًا في الترسانة التركية موافقة الحكومة الأمريكية على إعادة تصديرها.

ومن المقرر أن تصبح الصفقة نافذة بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة لمراجعتها من جانب الكونغرس الأمريكي، ما لم يصدر مجلسا الشيوخ والنواب قرارًا يعترض عليها.

وتتضمن الحزمة صواريخ من نسخة «إم 39» التابعة لمنظومة «أتاكمس»، والتي يبلغ مداها العملياتي نحو 165 كيلومترًا، وهي من الصواريخ التي سبق أن حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الحرب.

وتهدف أنقرة، وفقا للوثائق الرسمية، إلى التخلص من بعض النماذج الأقدم من الأسلحة وإعادة توجيه عائداتها لتمويل تحديث قدراتها العسكرية، بينما تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها النارية والهجومية والدفاعية في مواجهة القوات الروسية.

أوكرانيا تركيا صفقة عسكرية كبيرة مخزونات القوات المسلحة التركية أتاكمس الكونغرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

تووليت - إليانا

هنعيش.. تووليت يطرح أغنيته الجديدة مع إليانا

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد