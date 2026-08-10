للمعلمين والإداريين.. اليوم آخر فرصة للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 ، آخر فرصة لتقدم الكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg

ويشمل التقديم هذا العام أكثر من 152 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز التميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يستهدف التقديم اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تمت زيادة عدد المدارس وإتاحة تخصصات جديدة، إلى جانب ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتصبح مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

كما تشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.