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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمعلمين والإداريين.. اليوم آخر فرصة للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 ، آخر فرصة لتقدم الكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg

May be an image of ‎text that says '‎التكنونوجياا التطبيقية التكنولوجيالتطبيفية ولارة اتربية والتعليم والتعليم الفلي COT الا nGS อก فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز متاح التسجيل حتى يوم 10 اغسطس 2026 عبر :الرابط الرابط: https://tawzef.emis.gov.eg/ ariva αa o f وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العاصمة الإدارية https://ww.facecbok.com/TScboo htps:/wwnanasa/oa‎'‎

ويشمل التقديم هذا العام أكثر من 152 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومراكز التميز موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن يستهدف التقديم  اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تمت زيادة عدد المدارس وإتاحة تخصصات جديدة، إلى جانب ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتصبح مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

كما تشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية

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