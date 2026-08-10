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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقد اختبار القدرات للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية غداً..وصدى البلد ينشر تفاصيله

اختبار القدرات للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
اختبار القدرات للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا بشأن التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن ضوابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، تنص على أنه للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يجب اجتياز اختبار القدرات الذي سيتم عقده بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات

التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. موعد ومكان اختبار القدرات

May be an image of ‎text that says '‎INANA لهلمامامَر OE កុប ل TECAND التكنو التكنولوجيا لوجيا التطبيقية LOG TeCH APPLIED AND والبُجيي 6PETOH التربية وزارة ري والتعليم والتعليم الفني تنویه ! تنويه هام パ የበት تُعلن مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن بدء الإختبارات الإلكترونية ونية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1أغسطس 2026 يمكن للطلاب معرفة ميعاد ومكان الإختبار بالدخول على نفس رابط التقديم < بنفس بياناتهم >> ရေင်စွုပ်ပါင်ရျူသုရံနပည်ည وبل_میبم_انتتر_بلو_س ရက်သ) يوابة التقديم هداوعن النكتولوجيه التطبيقية تعجيل حطول رابط التقديم https://dualedu.moe.gov.eg/ تابع الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية‎'‎

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 ، تبدأ الاختبارات الإلكترونية للطلاب الجدد المتقدمين للإلتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لمعرفة موعد ومكان اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، يمكن للطلاب الدخول على بوابة التقديم باستخدام نفس بيانات الدخول المسجلة أثناء التقديم.

على هذا الرابط : https://dualedu.moe.gov.eg/

التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. تفاصيل اختبار القدرات

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 مؤكدة ما يلي :

  • يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى قدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد اسئلة الاختبار نحو 60 سؤال – زمن الاختبار 60 دقيقة.
  • مجموعات أسئلة الاختبار تشمل قياس قدرات الطالب في [اللغة العربية – English Language – رياضيات – علوم – حاسب آلي – اختبارات الذكاء]
  • هناك إصدارين من الاختبار احدهم باللغة العربية والاخر باللغة الانجليزية .. يحق للطالب اختيار اللغه طبقا لرغبته .
  • المصدر الرئيسي لمجموعات اسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الاعدادية [عدا أسئلة اختبارات الذكاء] ولقد تم وضع اسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.
  • يسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية مع العلم أنك لست بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة .
  • البيانات المطلوبة [اسم الطالب كاملاً – الرقم القومي – كود الطالب من الحكومة الالكترونية – المدرسة المتقدم لها الطالب]

على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار

  • واجهة اسئلة الاختبار موضحا بها العناصر التالية [زمن الاختبار / الوقت المتبقي – زر تسليم الاجابة "ارسال" –رقم السؤال من اجمالي عدد اسئلة الاختبار – نوع السؤال والمطلوب منه].

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن روابط الاختبار التجريبي (نسخة باللغة العربية – نسخة باللغة الانجليزية) للتدرب على اسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار ، وتتمثل هذه الروابط فيما يلي :

رابط الاختبار التجريبى باللغة العربية

https://s.ivyis.org/test/mi3/ar/

رابط الاختبار التجريبى باللغة الانجليزية

https://s.ivyis.org/test/mi3/en/

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

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