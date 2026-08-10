توك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. تطعيم جديد للأطفال.. وموجة حارة تضرب البلاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الجراحة ببهية: لا قرار جراحي للمريضة قبل دراستها بالكامل داخل اللجنة الطبية

قال الدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الثدي في مستشفيات بهية، إنّها لا يتم اتخاذ أي قرار بإجراء جراحي للمريض قبل دراسته تماما في اللجنة الطبية التي تضم 4 تخصصات مهمة، وهي الأشعة والباثولوجي وعلاج الأورام والجراحة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "كل هذا يتم بتحضير كامل لمدة أسبوعين أو أكثر، وقد يستغرق أقل من هذه المدة حتى نتخذ قرارا واضحا، مثل إزالة مجموعة الغدد الليمفاوية إذا كانت مصابة، أو إزالة مجموعة بسيطة بتقنية الغدة الحارسة بالصبغة الزرقاء أو المادة المشعة".

تطعيم الأطفال

المصل واللقاح تعلن عن تطعيم جديد للأطفال من عمر شهرين للوقاية من الحمى الشوكية

كشفت الدكتورة سهام سامى، مساعد العضو المنتدب للمصل واللقاح للتطعيمات، تفاصيل اللقاح الجديد للحمى الشوكية من النمط B لحماية الأطفال، قائلة إن الالتهاب السحائى مرض خطير، وتكمن خطورته فى أنه يصيب الأغشية التى تغطى المخ والحبل الشوكى، ولذلك كان هناك احتياج إلى توفير تطعيمات للوقاية منه.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، فى برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما بدأ العلماء فى تحديد أنواع البكتيريا المسببة للمرض، وجدوا عدة أنماط، فكان فى البداية التطعيم الثنائى، ثم تم اكتشاف أنماط أخرى، وهو ما أدى إلى إنتاج اللقاح الرباعى المقترن، الموجود حاليًا، والذى يوفر حماية ضد الأنماط A وC وW وY.

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ وحتى نهاية الأسبوع، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 37 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

«الصلاة فريضة.. وبلاش شهوة التريند».. عالم أزهري يحسم الجدل حول صلاة الفتاة داخل مول

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على الجدل المثار حول واقعة منع فتاة من أداء الصلاة داخل أحد المولات، مؤكدًا أن الصلاة فريضة، وداعيًا إلى التعامل مع مثل هذه المواقف بعيدًا عن المزايدات أو السعي وراء تحقيق مشاهدات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن المجتمع أصبح يعاني مما سماه «شهوة التريند»، مشددًا على ضرورة استحضار القيم والأخلاق في التعامل مع مختلف المواقف.

أحمد موسى

أحمد موسى يشيد بجولات مدبولي: «مش رايح وخلاص.. بيتفقد ويتابع المشروعات على الأرض»

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يحرص على النزول إلى الشارع ومتابعة الأعمال على أرض الواقع.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولي يتمتع بدرجة كبيرة من الإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أنه يجمع بين العمل داخل مكتبه والجولات الميدانية، وأنه زار خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من محافظات الجمهورية.

جهاز الاتصالات: تلقينا 3000 شكوى بوجود خطوط محمول لأشخاص دون علمهم خلال يومين

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال تصريحات تليفزيونية: تلقينا 3 آلاف شكوى خلال يومين نتيجة ما أثير بشأن وجود خطوط محمول لأشخاص دون علمهم.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه إذا اكتشف المواطن وجود خط محمول مسجل باسمه لكنه لا يخصه، يمكنه تقديم شكوى إلى الجهاز، الذي سيتولى فحصها والتأكد من صحة تسجيل الخط والتزام شركة المحمول بالقواعد المنظمة.

الشيف نادية السيد تكشف عن مهنتها قبل الشهرة مع «صاحبة السعادة»

حلت الشيف نادية السيد ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة DMC، لتكشف عن جوانب خفية من حياتها قبل احتراف عالم الطبخ، وفجرت مفاجأة «صادمة» للجمهور ولإسعاد يونس، حيث أعلنت أنها خريجة كلية العلوم، قسم الرياضيات، وتخصصت في «الرياضيات البحتة» بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضحت الشيف نادية أن دراسة الرياضيات ليست بعيدة عن عالم الطبخ كما يظن البعض، مشيرة إلى أن «الأكل معايير والرياضيات معايير»، وهو ما ساعدها في ضبط مقادير وصفاتها بدقة متناهية، مؤكدة أن شغفها بالرياضيات كان كبيرًا منذ أيام الدراسة.

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. متحدث التعليم العالي يوضح التفاصيل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم القائم بعمل وزير الثقافة، سيعلن غدا نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي سيترتب على ذلك، أولًا، تحديد الطلاب الذين سيلتحقون بالمرحلة الثانية، في الشعب المختلفة، ثانيًا، سيتم أيضًا تحديد الحدود الدنيا لكل شعبة من هذه الشعب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه بعد إعلان بداية المرحلة الثانية وانتهاءها، ستتاح فرصة لكل الطلاب، سواء طلاب المرحلة الأولى أو طلاب المرحلة الثانية، وبعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائجها، أيضًا فرصة لتقليل الاغتراب، وطبعًا هذا يكون وفقًا للدرجات وبنظام إلكتروني كامل يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.