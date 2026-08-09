الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. متحدث التعليم العالي يوضح التفاصيل

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم القائم بعمل وزير الثقافة، سيعلن غدا نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي سيترتب على ذلك، أولًا، تحديد الطلاب الذين سيلتحقون بالمرحلة الثانية، في الشعب المختلفة، ثانيًا، سيتم أيضًا تحديد الحدود الدنيا لكل شعبة من هذه الشعب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه بعد إعلان بداية المرحلة الثانية وانتهاءها، ستتاح فرصة لكل الطلاب، سواء طلاب المرحلة الأولى أو طلاب المرحلة الثانية، وبعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائجها، أيضًا فرصة لتقليل الاغتراب، وطبعًا هذا يكون وفقًا للدرجات وبنظام إلكتروني كامل يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن الطالب الذي لديه ظروف قهرية ولم يتمكن من التسجيل خلال المرحلة الأولى، متاح له التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثانية، شريطة أن يكون الطالب خريج هذا العام؛ لأن التنسيق الإلكتروني قائم على فكرة أن يكون الطالب خريج هذا العام، حتى يكون ضمن زملائه الذين تخرجوا هذا العام من الثانوية العامة.