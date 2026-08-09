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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النفسي ببهية: نحن هنا عائلة ونعرف ما تحتاجه كل محاربة وما يطمئنها

بهية
بهية

قالت الدكتورة ساندي عادل مدير إدارة الدعم النفسي، إنّ مستشفى بهية بيت لمحاربات السرطان، مؤكدة، أن المستشفى تؤمن بأهمية الدعم النفسي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "الدعم النفسي مهم جدا في رحلة العلاج، والميزة هنا في بهية أن مجلس الإدارة والإدارة الطبية أكدوا على أهمية الراحة النفسية للمريض".

وتابعت: "نعمل في مسارين متوازيين هما العلاج الطبي والعلاج النفسي، وهو ما يمثل فارقا كبيرا في العلاج.. نحن هنا عائلة، ونعلم كل شيء عن كل محاربة للسرطان قبل دخولها بهية، أجرينا بحوث الحالة لمعرفة ما تريده كل مريضة وما الذي يطمئنها، وكل مريضة مختلفة عن الأخرى". 

وأردفت: "مثلا، أرادت إحدى محاربات السرطان تعلم حرفة جديدة، فجاءت لنا فكرة ورش فنية تدعمهن نفسيا وماديا، ومحاربة أخرى أرادت أن تنخرط في فصول محو الأمية، فلم نقف عند الورش أو العلاج النفسي أو العلاج الطبي فقط، إلا أننا قمنا بعقد بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار، وهذه المحاربة أنهت المرحلة الإعدادية".

بهية لميس الحديدي مستشفى بهية

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