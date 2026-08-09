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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل

قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
عبد الفتاح تركي

شقق الإسكان التعاوني .. تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع العاشر من رمضان، يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة وحدات سكنية جديدة وتوسيع فرص التملك أمام المواطنين، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات الطرح والتخصيص.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء فترة التقديم على الوحدات السكنية، حيث يترقب المتقدمون موعد إجراء القرعة العلنية للتعرف على نتائج التخصيص، وسط اهتمام كبير بالوحدات المطروحة التي تتنوع من حيث المساحات وأنظمة السداد، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

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موعد قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن القرعة العلنية الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بمشروع العاشر من رمضان ستُجرى يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة نصر.

ويأتي تنظيم القرعة ضمن الإجراءات المعتمدة لتخصيص الوحدات السكنية للمتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تطبيق الضوابط المنظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
 

المستندات المطلوبة لحضور قرعة شقق العاشر من رمضان

أوضح اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن على المتقدمين استيفاء المستندات المطلوبة قبل حضور القرعة، وتشمل الآتية:

  • أصل الإقرار الوارد بكراسة الشروط، بعد استكمال جميع البيانات وتحديد المساحة المطلوب حجزها.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع إحضار الأصل للاطلاع.
  • صورة إيصال سداد جدية دخول القرعة الصادر من الهيئة، وفقًا للمساحة المطلوبة.
  • توكيل حديث وموثق بالشهر العقاري، في حال حضور شخص آخر نيابة عن مقدم الطلب.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بموعد ومكان إجراء القرعة، مع اصطحاب أصول المستندات المطلوبة، بما يضمن استكمال جميع الإجراءات دون أي معوقات.

الإسكان الاجتماعي


تفاصيل طرح شقق تعاونيات الإسكان 2026

كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد أعلنت، في 6 يوليو 2026، طرح مجموعة من الوحدات السكنية للبيع بنظام القرعة العلنية، بمساحات متنوعة تختلف من مشروع إلى آخر، مع توفير أنظمة سداد تمتد إلى 5 و7 و10 سنوات.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة ضمن مختلف المشروعات بين 47 و155 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات بعض وحدات مشروع العاشر من رمضان المطروحة للقرعة بين 68 و152 مترًا مربعًا.

ويُسدد المتقدم مقدمًا بنسبة 10% من قيمة الوحدة، فيما تتراوح قيمة مقدم الحجز، بحسب الوحدة والمشروع، بين 100 ألف و340 ألف جنيه، على أن يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين لجميع الشروط.

كما يحق لمن يسدد كامل قيمة الوحدة اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة، وذلك وفقًا للضوابط المحددة من الهيئة.

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أسعار متر شقق تعاونيات البناء والإسكان

تختلف أسعار الوحدات السكنية المطروحة وفقًا لموقع المشروع، والمساحات، ومستوى التشطيب، وجاءت أسعار المتر المعلنة على النحو الآتي:

  • القاهرة الجديدة: نحو 25 ألف جنيه للمتر، بمساحات تتراوح بين 129 و152 مترًا.
  • بورسعيد: نحو 20 ألف جنيه للمتر، مع تسليم الوحدات كاملة التشطيب.
  • 6 أكتوبر: نحو 18 ألف جنيه للمتر.
  • بدر: نحو 16 ألف جنيه للمتر.
  • العاشر من رمضان: نحو 14 ألف جنيه للمتر.
  • السويس: نحو 12 ألف جنيه للمتر.
  • 15 مايو: نحو 10 آلاف جنيه للمتر.

أماكن طرح شقق تعاونيات الإسكان 2026

شمل طرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عددًا من المدن والمحافظات، وهي:

  • القاهرة الجديدة.
  • 6 أكتوبر.
  • بدر.
  • العاشر من رمضان.
  • 15 مايو.
  • السويس.
  • بورسعيد.
  • العريش.

وتبدأ مساحات الوحدات المطروحة من 47 مترًا مربعًا، وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، وفقًا للمشروع والمدينة.

شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وتشمل الآتية:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.
  • ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أحد أبنائه القصر قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني.
  • يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة.
  • الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.
  • سداد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة.

كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان 2026

أتاحت الهيئة كراسة الشروط للراغبين في التقديم من خلال مقرها الرئيسي بمدينة نصر، بالإضافة إلى فروعها في السويس وبورسعيد ومقر محافظة شمال سيناء، وذلك خلال فترة التقديم التي بدأت يوم 6 يوليو واستمرت حتى 30 يوليو 2026.

كما وفرت الهيئة كراسة الشروط إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الاطلاع على جميع تفاصيل الطرح، وشروط الحجز، وإجراءات التقديم على الوحدات السكنية.

من المستفيدون من شقق تعاونيات الإسكان؟

تستهدف الوحدات السكنية المطروحة توفير فرص تملك مناسبة لمختلف الفئات المستحقة، وفي مقدمتها المواطنون المصريون، والأسر من متوسطي ومحدودي الدخل، والشباب المقبلون على الزواج، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لكل مشروع.

شقق الإسكان

وتواصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تنفيذ خطتها لطرح وحدات سكنية متنوعة في عدد من المدن والمحافظات، مع الالتزام بإجراءات التخصيص من خلال القرعة العلنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وفقًا للضوابط المعلنة.

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