محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتابعان معدلات تنفيذ مشروع "111 عمارة" سكنية لمستحقي الإسكان التعاوني

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة،اليوم، معدلات تنفيذ مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية لمستحقي الإسكان التعاوني بمنطقة جنوب بورسعيد بالحي الإماراتي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، والوقوف على نسب التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الجودة.

رافق المحافظ خلالها المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب،إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

2594 وحدة سكنية و150 محل تجاري ضمن مجتمع عمراني متكامل على مساحة 21 فدانًا

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء علي الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة 21 فدانًا بجوار الحي الإماراتي، والذي يضم 111 عمارة سكنية بإجمالي 2594 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 20 وحدة إدارية و150 محل تجاري، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مختلف الخدمات وتحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.

كما اطلع المحافظ على معدلات التنفيذ بمختلف مراحل المشروع وعينات التشطيبات الخاصة بالمشروع والتي شملت السيراميك، والأجهزة الصحية والأبواب، وغيرها من الخامات المقرر استخدامها، موجها بالالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع أعمال التشطيب واختيار أفضل الخامات بما يضمن تقديم وحدات سكنية بمستوى متميز يليق بالمواطنين

مؤكدا علي أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسكان بمحافظة بورسعيد، ويأتي ضمن جهود الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمستحقي الإسكان التعاوني، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها المحافظة.