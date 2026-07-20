سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 عند آخر ارتفاع سجلته خلال تعاملات أمس، وفقًا لآخر تحديث صادر عن سوق الذهب، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا، بينما حافظت بقية الأعيرة والجنيه الذهب على مستوياتها المعلنة، في الوقت الذي استقرت فيه أونصة الذهب عالميًا عند 4019 دولارًا، وسط استمرار متابعة المستثمرين والمتعاملين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية.

ويواصل سعر الذهب تصدر اهتمامات المواطنين، سواء الراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، خاصة مع استمرار تغيرات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر في حركة المعدن الأصفر داخل السوق المصرية، إلى جانب متابعة أسعار السبائك الذهبية باعتبارها إحدى وسائل الاستثمار الأكثر انتشارًا.

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كم سجل سعر الذهب اليوم في مصر؟

وفقًا لآخر تحديث صادر عن سوق الذهب، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 على النحو الآتي:

عيار 24: سجل نحو 6691 جنيهًا للجرام.

للجرام. عيار 21: سجل نحو 5855 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية. عيار 18: سجل نحو 5018 جنيهًا للجرام.

للجرام. الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): سجل نحو 46840 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار بعد استقرار السوق عند آخر ارتفاع تم تسجيله أمس، والذي شهد زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا.

كم بلغ سعر الذهب عالميًا اليوم؟

شهدت الأسواق العالمية استقرارًا في سعر الأوقية، حيث سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4019 دولارًا، وفق آخر بيانات السوق، في ظل ترقب المستثمرين للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في حركة أسعار المعدن الأصفر.

هل تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة؟

أكدت الشعبة العامة للذهب أن الأسعار المعلنة تمثل أسعار الجرام الخام، أو ما يعرف بسعر الشاشة، ولا تشمل المصنعية أو الدمغة، إذ تختلف هذه التكاليف من محافظة إلى أخرى ومن محل صاغة إلى آخر.

وأوضحت أن سعر المصنعية في مصر يتراوح عادةً بين 50 و200 جنيه للجرام، ويختلف وفق تصميم المشغولات الذهبية ونوعها، بينما تتميز سبائك الذهب بانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات.

كما نصحت الشعبة العامة للذهب المستهلكين بمقارنة الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة قبل الشراء، مع الاستفسار بوضوح عن قيمة المصنعية والدمغة المضافة إلى سعر القطعة.

ما أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر؟

وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار السبائك الذهبية، بدون مصنعية، في الأسواق المصرية اليوم الاثنين على النحو الآتي:

سبيكة 1 جرام: 6691 جنيهًا .

. سبيكة 2.5 جرام: 16727 جنيهًا .

. سبيكة 5 جرامات: 33455 جنيهًا .

. سبيكة 10 جرامات: 66910 جنيهات .

. سبيكة 20 جرامًا: 133820 جنيهًا .

. سبيكة 50 جرامًا: 334550 جنيهًا.

ما توقعات سعر الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة؟

يتوقع المحللون أن يشهد سعر الذهب أداءً متباينًا خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التوقعات إلى استقرار سعر الأوقية حول نطاق 4100 دولار خلال النصف الثاني من 2026، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، مع إمكانية الصعود نحو 4500 دولار، وقد تلامس 5000 دولار إذا اشتدت حدة التوترات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

كما تتباين تقديرات المؤسسات المالية الكبرى، إذ يرى J.P. Morgan إمكانية وصول الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بحلول الربع الأخير من العام، بينما يتوقع HSBC تداول المعدن الأصفر في نطاق 3800-4700 دولار، في حين يذهب Goldman Sachs إلى هدف يبلغ 4900 دولار بنهاية 2026.

أما على المستوى المحلي، فمن المتوقع أن يظل سعر الذهب مرتبطًا بدرجة كبيرة بالتحركات العالمية، مع تأثر إضافي بسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات مستمرة تستوجب متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

لماذا يواصل سعر الذهب جذب اهتمام المواطنين؟

يحافظ الذهب على مكانته باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، لذلك يحرص المواطنون على متابعة أسعاره بصورة يومية، سواء لشراء المشغولات الذهبية أو السبائك أو الجنيهات الذهبية، كما تمثل حركة الأسعار العالمية وسعر الأوقية عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات السوق المحلية.

وتبقى متابعة الأسعار الرسمية المعلنة، إلى جانب معرفة قيمة المصنعية والدمغة قبل الشراء، من أهم الخطوات التي تساعد المستهلك على اتخاذ قرار مناسب وفق ظروف السوق في كل وقت.