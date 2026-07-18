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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر عيار 21 الأكثر انتشارا علي مستوى محلات الصاغة المصرية وذلك خلال تعاملات مساء اليوم السبت 18-7-2026.

عيار 21 يتراجع

وهوى سعر عيار 21 الأكثر انتشارا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21

سجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع 

وانخفض سعر الذهب على مدار الساعات السابقة من بدء التعاملات المسائية بمقدار طفيف على مختلف الأعيرة الذهبية  داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 5810 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ متوسط سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4018 دولار للشراء و 4016 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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